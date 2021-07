Un fantástico manjar de nuevo cine francés

El festival de cine francés vuelve a la Argentina bajo una nueva fórmula, pensada y organizada desde la Embajada de Francia y el Institut Français d’Argentine. El festival Entre-Nous se propone traerles lo más representativo del cine francés contemporáneo. La programación del festival se basa en las películas adquiridas por los distribuidores argentinos, de las cuales seleccionamos seis preestrenos diferentes y complementarios. También les agregamos seis películas de los años anteriores que perfeccionan el panorama. Las 12 películas se podrán ver online, de forma gratuita, a partir del sitio web del Institut Français d’Argentine. A la programación en línea se le agrega un ciclo en sala, en el Atlas Patio Bullrich, con películas visibles online, y dos otras únicamente en la sala.

En el cine francés cada año entre 250 y 300 películas son producidas. Alrededor de 30 son compradas por distribuidores argentinos y se estrenan en salas o en plataformas. En este tiempo de crisis sanitaria, la gran mayoría no pudieron estrenarse ni todavía tienen calendario previsional. Es la razón por la cual decidimos dar una señal positiva y mostrar algunas películas destacadas, dando apoyo a sus distribuidores locales. Esperemos seguir con esta experiencia en las salas muy pronto en 2022.

Acercarse al planeta del cine francés necesita tiempo y dedicación. Por eso les proponemos, junto con los profesionales que se dedican a traer películas francesas en el Cono Sur, una selección de lo mejor del cine francés de hoy.

Algunas palabras sobre las películas, sus orígenes y sus perspectivas.

En el festival, van a disfrutar de lo mejor del cine dramático, la exploración de los conflictos íntimos y sociales, con Alice et le maire, una inmersión en la vida política francesa a través de la mirada de una joven estudiante. Entre-Nous les propone también la mirada redoblada de Claude Lelouch, quien vuelve sobre los pasos de Un homme et une femme después de cincuenta años, con Les plus belles années d’une vie. Se van también a encontrar con el romance filosófico de Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, del director Emmanuel Mouret, heredero de Éric Rohmer y Woody Allen. Esta amplia categoría del drama se prolonga hasta el polar a la francesa, una escuela casi ininterrumpida desde Jean-Pierre Melville hasta Jacques Audiard. Lo veremos en el festival en Trois jours et une vie, un film de suspenso adaptado de una novela de Pierre Lemaître.

Después viene la comedia popular, con referentes que van de Pierre Richard a François Damiens y Jean Dujardin o Gérard Depardieu. En el festival se verá reflejada en películas como Synonymes, una visión “décalée” de la vida en Francia de la mano de un israelí, Qu’est-ce qu’on a (encore) fait au bon Dieu?, comedia social sobre la convivencia entre comunidades de diferentes orígenes.

Otro pilar importante del cine francés es el cine comprometido con su tiempo, desde el cine abiertamente militante al cine social, heredero de un cierto realismo anclado en la tradición francesa, con directores hoy como Stéphane Brizé o Laurent Cantet, presente en el festival con L’atelier, o el maestro Costa-Gavras, quien vuelve con Adults in the Room, al lado de las jóvenes revelaciones de 120 battements par minute, con Nahuel Pérez Bisacayart, y Les Misérables, Premio del jurado en el festival de Cannes: una fresca inquietante de la Francia suburbana.

Finalmente, está el cine consciente de sí mismo, o, dicho de otra manera, los hijos renovados de la Nouvelle Vague, en búsqueda de un lenguaje cinematográfico propio. En esta galaxia se encuentran los autores solitarios como Arnaud Desplechin o Agnès Varda, Céline Sciamma o el eterno Jean-Luc Godard. Entre-Nous les propone Trois souvenirs de ma jeunesse, una película sobre la memoria íntima, y Agnès par Varda, una lección de cine de una maestra a pesar de ella.

Espero que este programa les de ganas de explorar más adelante el país del cine francés. ¡Qué disfruten del festival Entre-Nous! Vive le cinéma!

* Agregado audiovisual de la Embajada de Francia en Argentina.