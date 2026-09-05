Una historia de cien años

La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos “Stella del Sud”, impulsada por José Meriggi, quedó constituida el 15 de febrero de 1890. Cuatro años después, en 1894, inauguró su sede en la calle Maipú 380, un edificio que incluía un amplio salón multifuncional que se convirtió en el principal punto de encuentro de los socios. Fue ese mismo espacio el que, transformado, daría origen al Teatro Maipú, inaugurado el 21 de agosto de 1926 con la representación de La Bohème de Giacomo Puccini —la misma ópera que, un siglo después, volverá a sonar en sus tablas. Al día siguiente de aquella función inaugural, ya proyectaban cine, y aquel gesto reflejó el esfuerzo de la colectividad italiana y su consolidación en el tejido cultural argentino.

En sus primeros años, el Cine-Teatro Maipú fue escenario de artistas de renombre: Carlos Gardel, las grandes orquestas de tango y sus solistas, y figuras inolvidables de la escena nacional. La pantalla dedicada al cine nacional dejó una huella profunda en los vecinos de Banfield a lo largo de varias generaciones. Con el tiempo, el teatro se consolidó como una extensión de las salas centrales de Buenos Aires, acercando a la zona sur una cartelera de primer nivel. Por su escenario pasaron cantantes como Nelly Omar, Azucena Maizani, Tita Merello, Cacho Castaña, Jairo, Larralde, Pedro Aznar, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto; actores y dramaturgos como Blanca Podestá, Miguel Faust Rocha, Lito Cruz, China Zorrilla, Antonio Gasalla, Pepe Soriano, Osvaldo Laport, Leonor Benedetto, Iliana Calabro y Puma Goity; y orquestas como las de Francisco Canaro, Julio de Caro y Osvaldo Fresedo. Todos pasaron por su escenario, llevando a Banfield obras que hasta entonces solo podían verse en la ciudad de Buenos Aires.

En la década del ’80, la Municipalidad de Lomas de Zamora alquiló la sala y, en 1985, creó el “Centro Cultural Roberto J. Payró”, poniendo en valor el espacio. Esos años estuvieron marcados por una fuerte impronta teatral, con artistas locales y escuelas artísticas municipales, pero la gestión concluyó tras la crisis institucional de 2001. Fue entonces que, en 2002, la Sociedad Italiana me propuso volver a poner el teatro en escena. Con ese objetivo, y junto a un grupo de artistas vecinos, fundamos el Centro Cultural Maipú, recuperando la identidad histórica de la sala. Aprovechando mi experiencia como profesor y escenógrafo, fui dando forma a los cursos y al elenco estable, con la intención de atraer público y convertir el espacio en un polo artístico de renombre en el Gran Buenos Aires.

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Sin embargo, el camino no fue sencillo. En 2014, un fuerte temporal provocó daños graves en el edificio: el techo y las cornisas se rompieron, y la baja convocatoria de público hizo difícil reunir los fondos necesarios para las reparaciones. Tuvimos que esperar hasta la pospandemia, cuando la alta convocatoria nos permitió recaudar lo necesario para una gran revalorización. En agosto de 2023 comenzaron los trabajos de restauración, que incluyeron la reparación de los daños del temporal, la renovación de los mármoles del frente y la pintura completa de la sala. A pesar de los años duros el Maipú volvió a llenarse y el apoyo del público se transformó en mejoras y en una puesta en valor del edificio.

Hoy, el Teatro Maipú celebra su centenario con una producción de La Bohème —la misma ópera que lo inauguró— en coproducción con La Compañía Ópera Independiente de San Telmo, con orquesta, coros y solistas. El viernes 21 de agosto se dará una función de gala con invitados y autoridades, y el domingo 23 de agosto a las 17 h y el sábado 29 de agosto a las 20 hs funciones abiertas a la comunidad. Las entradas ya están a la venta en: www.teatromaipu.ar. Gracias a la visión de sus fundadores, que dejaron asentado en los estatutos la prohibición de demoler el teatro, el Maipú seguirá en pie y las futuras generaciones podrán seguir conociendo y continuando su historia.

*Director del Teatro Maipú, de Banfield