En fotos: empresarios, gobernadores y figuras en la gala anual de Asociación Conciencia

La Asociación Conciencia celebró una nueva edición de su tradicional cena anual en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una noche que reunió a gobernadores, empresarios, funcionarios, referentes educativos y figuras públicas para debatir sobre el presente y el futuro de la educación en Argentina.

La fotogalería exclusiva de PERFIL

El director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves; el embajador de China en Argentina, Wang Wei; y la presidenta de la entidad, Silvana Vives

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie junto a directivos de Asociación Conciencia durante la cena anual de la entidad

Pampita fue una de las figuras invitadas a la cena anual de Asociación Conciencia en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno

La presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro

El director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, junto a su familia

La excanciller Diana Mondino junto al director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández Alves, y la presidenta de la entidad, Silvana Vives

Invitados compartieron el cóctel previo en los salones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro y Rolando Figueroa participaron del panel central de Asociación Conciencia, donde debatieron sobre alfabetización, tecnología, empleo y los desafíos de la educación pública en Argentina

La senadora Carolina Losada y Luis Naidenoff, integrante de la Auditoría General de la Nación, junto a directivos de Asociación Conciencia

El tradicional encuentro “Multiplicar Conciencia”, se realizó en el salón principal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ubicada sobre la calle Sarmiento al 299

Peter Lamelas

La presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives, cerró la noche con un llamado a convertir la educación en una prioridad nacional: “El futuro no llega, el futuro se enseña, se aprende y se construye entre todos”.

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Fotos: Pablo Cuarterolo.

GD/ML