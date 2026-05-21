En fotos: empresarios, gobernadores y figuras en la gala anual de Asociación Conciencia
Empresarios, gobernadores y referentes sociales se dieron cita en la Bolsa de Comercio para debatir el futuro de la educación.
La Asociación Conciencia celebró una nueva edición de su tradicional cena anual en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, una noche que reunió a gobernadores, empresarios, funcionarios, referentes educativos y figuras públicas para debatir sobre el presente y el futuro de la educación en Argentina.
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