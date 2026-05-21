Asociación Conciencia celebró su evento anual con foco en la crisis educativa y el empleo

La Asociación Conciencia celebró este miércoles por la noche su tradicional cena anual en el imponente salón de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un encuentro que reunió a gobernadores, ministros, líderes empresariales y referentes del tercer sector para poner a la educación en el centro de la agenda de desarrollo. El evento se desarrolló en un contexto de creciente tensión y debate nacional respecto al financiamiento y la situación crítica que atraviesa la educación pública.

La velada estuvo estructurada bajo una consigna clara: tender puentes entre el sector productivo y las aulas para transformar iniciativas de la sociedad civil en políticas de Estado a gran escala. Con ese horizonte estratégico, la presidenta de la Asociación Conciencia, Silvana Vives, ofició de anfitriona ante una platea colmada por los máximos referentes del círculo rojo y la política nacional.

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El encargado de abrir el bloque de discursos fue el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien combinó reflexiones institucionales con su reciente paternidad para analizar el impacto de la tecnología en el aprendizaje. “Hay mucha gente comprometida con un bien común. Y hoy nos convoca, además, una vez más el desafío de entender cómo nos preparamos para un futuro que nos desafía y que sin duda tiene que ver con cómo educamos a nuestros hijos”, introdujo.

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El mandatario porteño defendió además algunas de las reformas educativas impulsadas por la Ciudad y sostuvo que el sistema debe volver a enfocarse en aprendizajes básicos. En ese marco, cuestionó enfoques pedagógicos que —según planteó— evitaron durante años correcciones en el aula para no “estigmatizar” a los estudiantes. “Un chico escribía hormigas sin hache y para no estigmatizarlo no se lo corregía. Después no podía leer porque no comprendía esa palabra escrita de otra manera”, afirmó.

Macri también hizo referencia al impacto emocional de las redes sociales y la hiperconectividad en adolescentes y familias. “La angustia, la presión de las redes y los estándares generan una pandemia emocional muy relevante”, advirtió, al tiempo que pidió “recuperar vínculos reales y cercanos” entre padres e hijos.

El mandatario también advirtió sobre la "incertidumbre" que atraviesa hoy el mercado laboral juvenil frente al avance tecnológico. “Más del 75% de los jóvenes que están estudiando hoy no saben, pero tampoco imaginan qué trabajo van a tener”, sostuvo al referirse al impacto de la inteligencia artificial y los cambios en el mundo del trabajo.

Panel central

Posteriormente, el evento dio paso al panel central, moderado por el director ejecutivo de Conciencia, Juan Manuel Fernández, que sentó a los gobernadores de tres provincias clave para el andamiaje productivo del país: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén). Los mandatarios coincidieron en que el ordenamiento de los recursos y la alianza estratégica con los privados son indispensables para revertir el retroceso educativo.

Pullaro describió la situación con la que encontró el sistema educativo provincial al asumir la gestión: “Teníamos un 32% de ausentismo docente y no había continuidad en el aula (...) logramos pasar de alrededor de 150 días a cerca de 190 días”. También puntualizó la urgencia del Plan Raíz ante un diagnóstico dramático: “Chicos en la provincia llegaban o terminaban séptimo grado sin saber leer y escribir correctamente”.

Por su parte, Cornejo hizo foco en el Sistema de Alerta Temprana de Mendoza para nominalizar las estadísticas y detectar a los jóvenes en riesgo de deserción escolar: "Una cosa es nominalizar y que estén estadísticas y otra cosa es que esas estadísticas tengan chicos con nombre y apellido. Cuando recibí las primeras estadísticas son alarmantes (...) deprimen un poco, pero no hay que bajar los brazos".

De cara al futuro, el mendocino planteó como legado la obligatoriedad de las salas de 3 años y la capacitación de 21.000 docentes en inteligencia artificial.

A su turno, Figueroa expuso el éxito del programa de las becas Gregorio Álvarez en Neuquén, financiado con el aporte de operadoras de la industria del oil & gas como Pan American Energy: "Tenemos 20.000 chicos becados, alrededor de 4000 son universitarios. De esos chicos universitarios, el 80% es el primer integrante en la familia que va a una universidad. El 75% son mujeres".

El testimonio de un becario: “Soy el primer universitario de mi familia”

Santiago Barrera, estudiante becado del programa Gregorio Álvarez, relató las dificultades económicas que atravesó durante la pandemia y cómo el acompañamiento de la Asociación Conciencia le permitió sostener su carrera universitaria en ingeniería mecánica.

“Soy el primer estudiante universitario de mi familia”, contó ante los asistentes. “La beca me permitió aportar en mi casa y pagar gastos necesarios para estudiar, como internet, apuntes y materiales”.

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Barrera destacó además el acompañamiento personalizado de los tutores del programa. “Pensé que iba a ser alguien que controlara si cumplía requisitos, pero me encontré con alguien que me ayudó a organizarme y avanzar”, relató.

La educación como prioridad estratégica

El cierre estuvo a cargo de la presidenta de Asociación Conciencia, Silvana Vives, quien volvió a poner el foco en la crisis estructural que atraviesa el sistema educativo argentino y reclamó que la educación ocupe un lugar central en la agenda pública. “Si solamente nos concentramos en resolver los problemas de la economía, la educación no se va a resolver”, advirtió.

“La crisis educativa es, en primer lugar, un problema de desarrollo humano”, sostuvo. Y agregó: “El capital humano es la infraestructura más crítica que tiene Argentina”.

La titular de Conciencia destacó además que la organización alcanzó durante el último año a más de 100 mil participantes en sus distintos programas y convocó al empresariado a involucrarse activamente en la agenda educativa. “No los queremos solamente como donantes, sino como socios estratégicos en el desarrollo del talento que necesita nuestro país”, afirmó.

“Detrás de cada joven que no abandona la escuela, hay una comunidad que le sostuvo la mano (...) Sostener esa chispa requiere de nuestro compromiso colectivo”, concluyó.

Del encuentro también participaron empresarios, funcionarios, referentes sociales y figuras públicas, entre ellos Jorge Brito, Marcos Bulgheroni, Luis Galli, Santos Uribelarrea, el Ministro de Relaciones Exteriores Pablo Quirno, Martín Echevers, Diana Mondino, Inés Weinberg, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Mraida, Fernando Tascón, Mariana Bagó, Juan Manuel Abal Medina, Pampita y Claudia Mojica, Tato Lanusse, Sofía y Fabián Perechodnik, Carmen Polledo, presidenta de la Fundación Banco Ciudad, entre otros.

La conducción del evento estuvo a cargo de Iván de Pineda.

GD/DCQ