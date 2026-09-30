Fotogalería: María Belén Ludueña y su proyecto “Alumbrando Futuro” para madres con bebés internados

La internación puede cambiar por completo la rutina de una familia. Muchas madres pasan días o semanas dentro de hospitales para acompañar a sus hijos, con largas horas de espera. Ante esa realidad nació Alumbrando Futuro, una iniciativa impulsada por María Belén Ludueña que ofrece talleres de oficios, capacitaciones y herramientas para que las mujeres puedan aprender y, en algunos casos, generar ingresos durante el tiempo que permanecen junto a sus hijos.

A la propuesta ya se sumaron más de 150 mujeres, que participaron de las actividades en las residencias de la Maternidad Sardá, el Hospital Fernández y el Hospital Elizalde (exCasa Cuna), con el acompañamiento de ocho organizaciones, entre ellas Juntas en el Camino, Las Moritas, el Centro de Jubilados y Pensionados Cuqui Robles y el Centro Comunitario Juan XXIII, además de más de 20 talleristas y voluntarios.

De manera especial, el proyecto cuenta con el acompañamiento de las Damas Rosadas y Damas de Rosa, dos organizaciones de voluntarias que trabajan en hospitales porteños y que aportan su experiencia en el acompañamiento.

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Para colaborar con Alumbrando Futuro se pueden realizar aportes económicos para sostener los talleres, cubrir los materiales y acompañar el trabajo de los talleristas. También existe la posibilidad de sumarse con propuestas de talleres o capacitaciones para las mujeres que participan del proyecto.

Florencio Aldrey Iglesias, empresario y presidente del Grupo La Capital, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en Argentina

Gabriela Castellani, pareja de Cristiano Rattazzi, junto a su hija Justine Foyatier y María Belén Aramburu

Silvia Fernández Barrio, periodista y conductora de televisión

Marina Wolman y Mariana Gallego, abogada especializada en Derecho de Familia

María Belén Ludueña presenta "Alumbrando Futuro", un proyecto para acompañar a madres con bebés internados

Stephanie Lamelas, esposa del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas

Laura Alonso, legisladora porteña

Jorge Macri, a 30 años de la Constitución porteña: “La autonomía no fue un trámite, fue una conquista”

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ludueña junto a representantes de las organizaciones que participan de Alumbrando Futuro

Ludueña junto a representantes de Damas Rosadas y Damas de Rosa

MV