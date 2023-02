Ibai buscará romper su propio récord 

La Velada del Año 2 fue la transmisión más vista de la plataforma morada a nivel mundial: 3.300.000 millones de espectadores vieron en simultáneo la serie de combates de boxeo entre streamers. En aquella oportunidad, la sede fue el Pabellón Olímpico de Badalona, en Barcelona. La primera edición, por su parte, había tenido un minuto de oro con más de 1.5 millones de personas en vivo. Historia de amor entre Ibai y los viewers, nada nuevo.

La Velada del Año 3: Cuándo y dónde

La gran cita será el 1º de julio en el Civitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. La casa del “Colchonero” albergará los 6 combates de boxeo, en un evento histórico por donde se lo mire. El ex Wanda Metropolitano, hoy renombrado por patrocinio, fue remodelado e inaugurado por segunda vez en 2017, y fue sede, por ejemplo, de la final de la Champions 2018/19 entre Liverpool y Tottenham. Otro gran escenario al que llegan las arcas del streaming.

A partir de abril, se pondrán a disposición alrededor de 60.000 entradas para disfrutar de manera presencial el evento, que por supuesto irá vía Twitch por el canal de Ibai Llanos. En cuanto a los artistas, todavía no se ha hecho oficial quiénes se presentarán para animar y ponerle música a la Velada. Recordemos que en la edición del año pasado, estuvieron presentes Rels B, Nicki Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap.

LOS COMBATES: COSCU VS HOLA SOY GERMAN

Ibai siguió con la tendencia de aumentar la cantidad de peleas por Velada: en la primera fueron 3, en 2022 fueron 5 y este año serán 6. Entre los boxeadores estará presente Coscu, pionero del streaming en Argentina y figura de PEEK Latam.

El combate entre Coscu y el histórico youtuber Germán Garmendia, conocido como Hola soy German, será el plato fuerte de la jornada y cerrará la Velada del Año. Las otras 5 peleas serán: Ampeter vs Papi Gavi; Rivers vs La Rivers; Luzu vs Fernanfloo, otro histórico de YouTube que subirá al ring; Shelao, streamer chileno de la Coscu Army se enfrentará a Viruzz, quien peleó contra Momo en la Velada del Año 2; Amouranth y Mayichi, la flamante presidenta del equipo de Iker Casillas en la Kings League.

¿Querés saber lo mejor del contenido streaming de Twitch? Enterate en PEEK Latam.