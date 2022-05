Los influencers salvadores de la industria editorial

Peek Latam estuvo, junto a la TikToker Martu Boden, en el Encuentro Internacional de Bookfluencers desarrollado en la 46º Feria Internacional del Libro, el pasado viernes. Esta propuesta forma parte de Movida Juvenil, una manifestación cultural coordinada por Cristina Alemany que cuenta con mesas redondas, jams de poesía y actividades diversas que apuntan al público joven de la Feria -entre los 12 y los 30 años.

El evento, que se realizó en la sala José Hernández, sobrepasó su capacidad de 1000 personas y la charla se tuvo que proyectar en el hall para quienes no pudieron ingresar. Este año, además, cobró particular relevancia ya que se dio a conocer que la producción de libros en el país llegó a su mínimo histórico en el 2020 y comenzó a repuntar a partir de 2021 gracias al fenómeno de los Booktokers. Alemany menciona que “se nota el fenómeno de TikTok: los booktokers son la segunda generación de bookfluencers, se presentan por primera vez y también traen público nuevo”.

Martu Boden, también tiktoker e influencer, tuvo la posibilidad de compartir la jornada y entrevistar a algunos de los disertantes, quienes mencionaron a la pandemia como un momento clave en el cual pudieron aprovechar su tiempo no sólo para leer, sino también para comenzar a generar contenido en redes sociales. Tory Resco, de 19 años, fue nombrada por sus colegas como una de sus mayores inspiraciones ya que comenzó con la creación de contenido en 2020 y hoy además de colaborar con varias editoriales, publicó su primera novela: Reino de Papel de Editorial V&R. "La pandemia me sacó el deporte, me sacó a mis amigos, el colegio disminuyó la cantidad de horas y dije ¿qué hago? Me hice una cuenta de TikTok, reconecté con la literatura y empecé a escribir el libro. Esas fueron las 3 decisiones que tomé en pandemia y me llevaron a donde estoy ahora", contó la autora.

También participaron del Encuentro Sofía Mascaro, Karen Fernández, Julieta Ninno, Alvin Garat, Matías Gómez, Maximiliano Pizzicotti, Anto Romano, Sebastián Mouret, Naty Beroiz, Sofía Mascaro, Carla Dente, Dewars Bracho, Mariela Fernández, Almendra Veiga, Guada Casta, Ponja Goya, Camila Ochoa, Agustina Gomez, Agustina Ríos, Malena Hehn y Manuel Spinetti.