Alimentar para transformar: ciencia, microbiota y hábitos que mejoran la calidad de vida

¿Cómo fueron tus inicios en la profesión?

Elegí la nutrición porque siempre me interesó entender cómo la alimentación transforma la salud y la calidad de vida de las personas. Con los años, y a partir de los casos que fui acompañando en consultorio, empecé a notar el enorme impacto que tiene la salud intestinal en el bienestar general. Esa experiencia despertó mi interés por profundizar en el estudio de la microbiota, una especialización que hoy guía gran parte de mi trabajo, siempre con una mirada basada en evidencia científica y adaptada a las necesidades de cada paciente.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Brindo atención nutricional personalizada para niños y adultos. Mi especialidad es la microbiota intestinal y su relación con enfermedades digestivas, metabólicas e incluso con el estado de ánimo. Además de las consultas individuales, dicto talleres, charlas y genero contenido educativo, porque considero fundamental acercar estos temas a la comunidad de una manera clara, práctica y aplicable a la vida cotidiana.

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¿Qué te diferencia de la competencia?

Trabajo con un enfoque integral: no ofrezco planes genéricos, sino tratamientos diseñados para cada persona. Busco traducir los conocimientos científicos en herramientas simples y accesibles, acompañando a mis pacientes con cercanía, empatía y estrategias que puedan sostener en el tiempo para lograr cambios reales y duraderos.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Quiero seguir formando una comunidad en torno a la alimentación consciente y la salud intestinal. Actualmente estoy desarrollando proyectos dirigidos especialmente a familias y niños, con el objetivo de promover hábitos saludables desde la infancia y generar un impacto positivo que trascienda el consultorio y acompañe a las personas a lo largo de toda su vida.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Empezaría mucho antes a comunicar lo que sé a través de redes sociales y espacios educativos. Con el tiempo entendí que divulgar información basada en evidencia es una herramienta muy poderosa para prevenir enfermedades y ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas sobre su alimentación y su salud.

Datos de contacto

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