¿Qué datos mirar antes de invertir en las acciones de una empresa?

Invertir en acciones significa volverte dueño de una pequeña parte de una empresa. Y como en cualquier negocio, no conviene meterse en algo que no entendés. Comprar una acción sin mirar sus números es como comprar una dietética sin saber qué vende ni cómo se maneja: estás apostando y con tu propia plata, no estás invirtiendo.
Por eso, antes de comprar cualquier acción, conviene mirar siempre tres datos fundamentales. Sirven para encontrar empresas infravaloradas, es decir, aquellas cuyo precio quedó por debajo de lo que realmente vale el negocio.
Ojo con esto: una acción de 500 dólares puede estar barata, y una de 5 dólares puede estar carísima. El precio solo no te dice nada, igual que el precio de una casa no te dice si es buena sin ver el barrio y el estado de la misma. Para saber cuál es cuál, necesitás estos tres números.
Los 3 datos fundamentales para analizar antes de comprar
Primero, el ratio P/E. Es el precio de la acción dividido por lo que ganó la empresa en el último año. Pensalo como comprar un kiosco: si te lo venden a 300.000 pesos y ese kiosco genera 10.000 de ganancia por mes, estás pagando 30 veces lo que gana en un mes. El P/E es eso mismo: cuántas veces estás pagando la ganancia de la empresa. Un P/E de 30 significa que pagás 30 veces lo que gana en un año. Cuanto más alto, más caro estás pagando.
Segundo, el P/E futuro. Es lo mismo que el anterior, pero usa las ganancias que se esperan para el año que viene en la empresa, no las del año pasado. Es la diferencia entre mirar por el espejo retrovisor o mirar hacia adelante por el parabrisas. Te dice si la acción está cara pensando en hacia dónde va el negocio a futuro, no en dónde estuvo.
Tercero, el ratio PEG. Este ajusta el P/E según qué tan rápido crece la empresa. Es como comparar dos plantas de tomate al mismo precio: una ya no crece más, la otra se va a triplicar en unos meses. La segunda es la que está barata. La regla para este ratio es simple: por debajo de 1, la acción puede estar barata para lo que puede crecer; entre 1 y 2, el precio es justo; y por encima de 2, estás pagando caro.
Mirá siempre estos tres números juntos. Te ayudan a detectar acciones que están baratas para lo que gana hoy la empresa y para lo que puede llegar a ganar mañana. Es la diferencia entre elegir con criterio y comprar por euforia.
Mi nombre es Juan, y yo soy Simplemente Invertir.
Simplemente Invertir
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