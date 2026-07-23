Visión, intimidad y aprecio: la trilogía de la transformación

Por Liliana Bermúdez

Las organizaciones nunca habían invertido tanto en transformación. Incorporan nuevas tecnologías, rediseñan procesos, adoptan metodologías ágiles y revisan sus estructuras. Sin embargo, muchas personas siguen sintiéndose desorientadas, con duda, inseguridad y miedo para decidir y muchos equipos continúan agotados.

La pregunta es inevitable: ¿qué está faltando?

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Mi experiencia acompañando procesos de transformación organizacional me lleva a una conclusión sencilla. La estrategia es indispensable, pero no alcanza. La transformación sostenible surge cuando se articulan tres capacidades profundamente humanas: una visión que orienta el futuro, intimidad que habilita conversaciones auténticas y aprecio que fortalece la confianza y el compromiso.

La visión como elección del mejor futuro posible

La visión no es un eslogan ni una declaración que permanece colgada en una pared. Es una declaración que orienta las decisiones, prioriza los recursos y da coherencia a las acciones cotidianas. Sin una visión clara, incluso el equipo más talentoso termina dispersando su energía.

A nivel individual ocurre algo similar. La visión funciona como un faro: concentra la atención y permite distinguir qué merece realmente nuestro tiempo y nuestra energía. Pero, además, produce un cambio más profundo. Transforma al observador que somos hoy. Cuando una persona se compromete con un futuro que la moviliza, cambia la forma en que observa la realidad, interpreta los desafíos y actúa frente a ellos.

Gran parte del malestar que hoy atraviesan personas y organizaciones tiene su origen en la pérdida de esa dirección. Confusión, falta de propósito e incertidumbre suelen ser señales de una visión que dejó de orientar. El contexto cambia de manera permanente y, por eso mismo, también necesita revisarse la declaración que guía nuestras acciones.

Intimidad: la calidad de las conversaciones

La dirección, por sí sola, no alcanza. Ninguna visión se convierte en resultados si las personas no pueden conversar con honestidad.

Aquí aparece la intimidad. No como cercanía personal ni como confidencialidad, sino como la calidad de los vínculos y de las conversaciones: la posibilidad de expresar desacuerdos, formular preguntas difíciles, reconocer errores y sostener conversaciones complejas sin miedo a represalias.

Esta idea encuentra respaldo en uno de los conceptos más influyentes del liderazgo contemporáneo: la seguridad psicológica, desarrollada por Amy Edmondson, profesora de Harvard Business School. La evidencia muestra que los equipos donde las personas pueden cuestionar supuestos, admitir errores y expresar ideas sin temor al castigo aprenden, innovan y se adaptan mejor. En contextos complejos, la calidad de las conversaciones deja de ser un aspecto exclusivamente relacional para convertirse en una ventaja estratégica.

Aprecio: el motor del compromiso

El tercer eje es el aprecio. Reconocer el aporte de cada persona y hacer visible el valor que contribuye al conjunto no es un gesto accesorio; es uno de los mecanismos más efectivos para fortalecer el compromiso, la cooperación y el aprendizaje colectivo.

Las culturas donde las personas se sienten vistas, escuchadas y valoradas desarrollan mayores niveles de pertenencia, resiliencia y disposición para afrontar el cambio.

Apreciar tampoco significa evitar conversaciones difíciles ni disminuir las expectativas. Significa reconocer la dignidad y el potencial del otro incluso cuando es necesario desafiarlo a crecer. Las culturas de alto desempeño no se sostienen únicamente con exigencia; necesitan también reconocimiento, respeto y humanidad para alcanzar la excelencia.

Lo que dice la neurociencia

La neurociencia ayuda a comprender por qué la visión tiene un efecto tan poderoso. El cerebro humano no responde únicamente al presente: posee la capacidad de imaginar escenarios futuros y orientar la conducta hacia objetivos que todavía no existen. Gracias a esa capacidad podemos tomar decisiones hoy en función del futuro que elegimos construir.

La corteza prefrontal, en interacción con redes vinculadas a la memoria y la imaginación, permite elaborar esas representaciones del futuro. Esta capacidad de prospección hace posible ensayar alternativas, evaluar consecuencias y sostener comportamientos presentes orientados a resultados futuros.

Por eso, una visión compartida no constituye solamente un ejercicio estratégico. También modifica la manera en que las personas interpretan la realidad y responden a los desafíos cotidianos. Del mismo modo, las conversaciones de calidad y el reconocimiento fortalecen la cooperación, el aprendizaje y la capacidad adaptativa de los equipos.

De los conceptos a la cultura

Cuando visión, intimidad y aprecio convergen, dejan de ser ideas para convertirse en cultura. Y la cultura es, probablemente, el factor más determinante para sostener cualquier proceso de transformación.

Las organizaciones no necesitan únicamente mejores procesos. Necesitan líderes capaces de construir sentido, sostener conversaciones que fortalezcan la confianza y crear entornos donde las personas quieran comprometerse con un futuro compartido.

Por eso, visión, intimidad y aprecio no deberían depender del estilo personal de algunos líderes. Requieren convertirse en capacidades que las organizaciones desarrollen y entrenen de manera deliberada.

Las estrategias pueden diseñarse en una reunión. La cultura, en cambio, se construye cada día: en las decisiones que tomamos, en las conversaciones que sostenemos y en el reconocimiento que ofrecemos a los demás. Allí, donde visión, intimidad y aprecio dejan de ser conceptos para convertirse en una práctica cotidiana, comienza la verdadera transformación.

Liliana Bermúdez

Master Coach Ontológica Profesional (AACOP – FICOP)

Docente y consultora en liderazgo y transformación organizacional.

Mentora de Liderazgo personal y transformación Cuántica

Directora de Quantum Mind Training