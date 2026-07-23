El arte de operar y la sensibilidad de contener: la evolución profesional de Sebastián Croattini

Sebastián Croattini, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

En el transcurso de la carrera uno va tomando contacto con cada área de la Medicina, y dentro de todas ellas, Cirugía, fue la que más me atrajo desde el principio, principalmente por ese componente resolutivo y pragmático que guían a las decisiones de un Cirujano, pero también por esa dimensión humana de acompañar a las personas y sus familias en momentos de gran vulnerabilidad, generando confianza y contención cuando más lo necesitan.

Posteriormente realicé la subespecialidad en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático, campos de gran complejidad técnica y humana que permitieron desarrollarme profesionalmente en áreas de alta especialización.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mirando hacia atrás, creo que mis inicios estuvieron marcados por una combinación de vocación científica, esfuerzo constante y la convicción de que siempre hay algo nuevo para aprender.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Mi práctica está enfocada principalmente en cirugía general, cirugía hepatobiliopancreática y trasplante hepático. Dentro de estas áreas, abordo patologías de hígado, vesícula biliar, vía biliar y páncreas, tanto mediante técnicas convencionales como mínimamente invasivas cuando están indicadas. Además de la actividad quirúrgica, considero fundamental el acompañamiento integral del paciente, y el enfoque multidisciplinario desde la evaluación inicial y el diagnóstico hasta el seguimiento posterior al tratamiento. Mi objetivo es que cada persona comprenda claramente su problema de salud, las alternativas terapéuticas disponibles y pueda tomar decisiones informadas junto con el equipo médico.

¿Qué objetivos tenes de cara al futuro?

Me gustaría seguir consolidándome en mi especialidad, combinando la actividad asistencial, la cirugía de alta complejidad y la formación continua. La medicina evoluciona permanentemente y creo que mantenerse actualizado es una responsabilidad fundamental con los pacientes. También me interesa seguir fortaleciendo mi desarrollo profesional en Tandil (ciudad en la que radico actualmente), contribuyendo al crecimiento de la atención de patologías complejas y acercando a la comunidad opciones diagnósticas y terapéuticas de calidad.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si tuviera la oportunidad de comenzar nuevamente, probablemente intentaría entender antes algo que aprendí con los años: que la formación de un médico no depende únicamente del conocimiento técnico. Durante los primeros años uno suele enfocarse casi exclusivamente en estudiar, entrenarse y adquirir experiencia, pero con el tiempo descubrí la importancia de desarrollar también habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Más que cambiar el camino recorrido, creo que intentaría incorporar antes algunas herramientas que hoy considero fundamentales para ser un mejor profesional y brindar una atención más integral.

Datos de contacto:

Mail profesional: [email protected]

Instagram Profesional: dr.sebastiancroattini

Facebook Profesional: Dr. Sebastián Croattini