Respira: un espacio donde el yoga continúa después de la práctica

¿Cómo comenzó tu camino en el yoga y qué te llevó a convertirte en profesora?

Empecé a practicar yoga en 2017. Tenía ganas de probar algo tranquilo y, desde las primeras clases, sentí que me gustaba muchísimo. Tres clases por semana ya me parecían pocas. En ese momento, vi en redes sociales un Profesorado que se dictaba los sábados y me interesó la posibilidad de profundizar en la práctica.

Terminé la formación en 2018 y, poco después, una amiga me avisó que una sala estaba buscando profesores para el verano. Si bien había hecho el profesorado, nunca imaginé que lo había hecho para dedicarme a enseñar yoga. Lo pensé unos días, escribí a la sala, tuve una reunión y, a la semana siguiente, estaba dando mi primera práctica.

Soy guía de turismo, así que hablar en público y guiar personas siempre me resultó muy natural. Sin embargo, la energía que se genera en una práctica de yoga es algo muy difícil de explicar. Desde ese momento no paré más. Durante años fui una profesora nómade, dando clases en distintas salas, hasta que sentí que quería tener mi propio espacio: un lugar donde esa energía tuviera más presencia, en un ambiente cálido y con mi propio estilo.

¿Cómo nació Respira Estudio de Yoga?

Hace tres años escribí a una inmobiliaria y les pedí que me avisaran si aparecía un lugar como el que imaginaba: con pisos de madera, puertas altas y ese encanto de las casas antiguas. Un día me llamaron y me dijeron: "Creo que tengo el lugar para vos". Apenas entré, me enamoré de la casa.

Mi idea siempre fue crear un espacio para compartir con otros. Quería que las personas pudieran quedarse después de las prácticas a conversar, tomar un té o simplemente disfrutar del lugar. También soñaba con que convivieran distintas disciplinas vinculadas al bienestar.

Hoy la casa refleja ese proyecto. La habitación principal es la sala de yoga más grande, hay otra sala más pequeña y un gabinete donde trabajan profesionales que realizan biodescodificación, constelaciones familiares y Reiki. Además, la sala de estar funciona como un espacio de exposición para productos cosmetológicos naturales, pinturas y otras propuestas de emprendedoras que encuentran allí un lugar para mostrar su trabajo.

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¿Qué distingue a Respira de otros estudios?

Yo doy clases de yoga integral y, además, hay otras tres profesoras que enseñan diferentes estilos de yoga. Creo que esa diversidad, sumada al propósito del estudio de ser un espacio de encuentro y bienestar, es una de las cosas que nos diferencia.

También siento que mi experiencia y mi recorrido como profesora son un valor importante. A veces la edad puede jugar en contra, pero en este caso siento que es todo lo contrario: me permite comprender mejor los cambios corporales, las necesidades y los distintos momentos que atravesamos, especialmente las mujeres, para acompañarlas desde un lugar de mayor empatía.

¿Qué proyectos tenés para el futuro?

Quiero seguir dando yoga y sumar más talleres, porque creo que siempre es valioso encontrarse con otros, compartir un té, un café, un mate o una charla.

También me gustaría seguir organizando retiros de yoga junto al mar, que son en Bahía Creek, en un complejo de cabañas que se llama Complejo El Principito. Ya hicimos algunas experiencias piloto y fueron muy lindas. Son una oportunidad para practicar, desconectarse un poco del ritmo de la ciudad y regalarse un tiempo de bienestar.

Si pudieras volver a empezar, ¿cambiarías algo?

No. Lo haría exactamente igual. Volvería a sumar experiencia, a conocer distintas salas, a entender la profesión desde diferentes lugares y esperaría el momento indicado para abrir mi propio espacio. Hoy siento que la oportunidad, el lugar y el momento llegaron justo cuando realmente estaba preparada.



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