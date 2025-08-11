Carlotta Design: Transformando espacios

Paola, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

En 2021 decidí renovar la casa que heredé de mis abuelos. Quería transformar ese lugar cargado de historia en un espacio que reflejara mi personalidad, pero no sabía por dónde empezar. Empecé a hacerme preguntas: ¿Qué estilo me gusta realmente? ¿Qué está en tendencia? ¿Cómo elegir los colores y muebles adecuados? Esa búsqueda personal me llevó a hacer cursos de diseño y, sin pensarlo, descubrí una verdadera pasión. Decidí comenzar la carrera de Interiorismo y seguí capacitándome en herramientas como SketchUp y renders. Desde entonces, no dejé de formarme.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ofrezco Asesoramiento Deco, online o presencial, para quienes necesitan resolver detalles específicos en un ambiente ya definido. También desarrollo el Servicio Full, que incluye videollamada o visita, planos de distribución y circulación, diseño de mobiliarios a medida, moodboard, sugerencias de compra con links y renders 3D. Es un servicio integral, pensado para quienes buscan transformar completamente su espacio.

¿Qué proyectos tenes por delante?

Mi objetivo es aumentar la visibilidad de mi marca a través de mi página web y una presencia activa en redes sociales. Quiero mostrar más proyectos realizados y testimonios de clientes para generar confianza. Actualmente curso la carrera de Paisajismo, con el propósito de fusionar diseño interior y exterior, y así ofrecer una propuesta completa, funcional y coherente.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

El vínculo con el cliente. Brindo un servicio personalizado, con escucha activa, buscando comprender a fondo sus necesidades y estilos de vida. Cada proyecto está pensado para que quien lo habite se sienta realmente representado. No se trata solo de decorar, sino de crear espacios con identidad.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Hubiera desarrollado desde el inicio un plan de negocios más claro para orientar mejor mis decisiones. Pero más allá de eso, estoy orgullosa del camino recorrido. Cada proyecto me enseñó algo nuevo y hoy me siento en constante crecimiento, comprometida con ofrecer calidad, calidez y diseño en cada propuesta.

Datos de contacto:

Instagram: @cd.carlottadesign

X (Twitter): @_carlottadesign

Web: https://carlottadesign.com.ar

Celular: 54 11 6288-3654

Mail: [email protected]