Del alimento balanceado a la comida real: la pregunta que cambió la vida de Pepe

"Pepe va a tener que tomar una medicación para controlar la alergia de por vida".

Esa fue la respuesta que Carolina Klemencic recibió después de llevar a su perro a un veterinario dermatólogo cuando le diagnosticaron que era alérgico al pasto y vivía rodeado de parques. Evitar el contacto parecía, prácticamente, imposible.

Hasta ese momento, Carolina lo alimentaba con alimento balanceado, tal como le habían recomendado cuando lo adoptó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el diagnóstico hizo aparecer una pregunta que nunca antes se había formulado: ¿qué estaba comiendo Pepe todos los días?

En esos meses, Carolina había comenzado a prestar más atención a su propia alimentación: elegir ingredientes naturales, leer etiquetas y preguntarse qué había detrás de cada producto que consumía.

"Si me preocupaba por saber qué había en mi plato, tenía sentido hacerme la misma pregunta sobre el plato de Pepe", recuerda.

La respuesta comenzó a aparecer durante un viaje, cuando encontró un freezer con comida natural, cocida y congelada para perros. No eran croquetas ni latas: era comida real, elaborada especialmente para ellos.

Aquella imagen le mostró que existía otra manera de alimentar a los perros. Y también a los gatos.

Lo que comenzó como una búsqueda personal se convirtió, con el tiempo, en un proyecto.

De una pregunta a una nueva forma de alimentar

Transformar aquella idea en un alimento natural, completo y seguro llevó años de investigación y trabajo junto a veterinarios, nutricionistas y otros especialistas.

Así nació WOUU, una marca argentina de alimentación natural, cocida y congelada, desarrollada y producida en el país.

Sus recetas tienen a la proteína animal como protagonista y se complementan con vegetales, vitaminas, minerales y probióticos. Cada variedad utiliza una única fuente de proteína animal y se cocina mediante un proceso controlado de tiempo y temperatura. Luego, se congela, sin conservantes artificiales.

Tanto la fábrica como los productos cuentan con las habilitaciones y aprobaciones correspondientes de SENASA.

El cambio en Pepe

Después del cambio de alimentación, Pepe dejó de presentar los sintomas y no volvió a necesitar medicación.

Un caso particular no permite afirmar que el mismo resultado vaya a repetirse en todos los animales y, por supuesto, cualquier modificación en la alimentación debería evaluarse junto con un veterinario. Pero para Carolina fue imposible ignorar lo que había sucedido con Pepe: cambiar aquello que comía también había cambiado su salud.

La experiencia dejó una pregunta que trascendió su propia historia. Si perros y gatos son parte de nuestra familia, ¿por qué no pensar su alimentación con el mismo cuidado con el que elegimos la nuestra?

Para Carolina, todo comenzó con una alergia y una pregunta aparentemente simple. La respuesta terminó convirtiéndose en WOUU: comida natural, cocida y congelada.

WOUU estará presente en Mascotear

El 24 y 25 de octubre en Floralis, WOUU participará en el festival Mascotear con un espacio para que las familias se acerquen junto a sus perros y gatos, conozcan sus recetas y descubran su propuesta de alimentación. Una oportunidad para conocer al equipo detrás de la marca y conversar sobre una forma más consciente de alimentarlos.

Datos de contacto

[email protected]