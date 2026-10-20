Lic. Corina Graziano: cómo construir una marca personal con identidad y estrategia

En un entorno digital atravesado por la multiplicación de contenidos y la competencia por la atención, construir una marca personal requiere definir qué se quiere transmitir y desde qué lugar. Ese es el punto de partida del trabajo de Cori Graziano, licenciada en Marketing por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), quien acompaña a profesionales en el desarrollo de su comunicación y posicionamiento.

Su recorrido comenzó en empresas y agencias de publicidad y marketing, donde adquirió experiencia en medios, comunicación y gestión de proyectos. También formó parte de una aceleradora de startups, una experiencia que la acercó al mundo emprendedor y al desarrollo de nuevos negocios. Con el tiempo, decidió emprender su propio camino y orientar su actividad al acompañamiento de profesionales que buscan potenciar sus proyectos.

Actualmente, desarrolla su trabajo a través de su marca personal y de Impulsarte, su método de trabajo, que también da nombre al programa semanal que conduce en una radio digital internacional. En ese espacio comparte herramientas, metodologías y reflexiones sobre comunicación, marca personal, tendencias, tecnología y desarrollo personal y profesional.

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Una estrategia de comunicación que represente a cada profesional

El enfoque de Cori comienza por comprender qué busca construir cada persona, en qué contexto desarrolla su actividad y qué quiere comunicar. A partir de ese reconocimiento, trabaja en una estrategia que represente su identidad, sus valores y sus propósitos.

“La estrategia también implica reconocer qué conviene mostrar y de qué manera, para construir una presencia coherente y sostenible, en la que cada persona se sienta representada”, explica.

La cercanía y la empatía forman parte de ese proceso. Su propuesta consiste en involucrarse en cada proyecto y explorar, junto a quien lo impulsa, cuáles son los rasgos que lo hacen único. Así, la comunicación y el posicionamiento profesional se construyen a partir de una identidad que pueda sostenerse en el tiempo.

Marca personal e inteligencia artificial: el desafío de diferenciarse

Entre los desafíos de su actividad, Cori identifica el avance de la inteligencia artificial y la creciente cantidad de contenidos en el ecosistema digital. En ese contexto, observa que muchas marcas personales recurren a mensajes similares y pierden aquello que las distingue.

Aunque las tendencias pueden aportar visibilidad, considera que su incorporación debe conservar la impronta de cada profesional. “El desafío es construir una marca relevante que genere autoridad y confianza a partir de una perspectiva propia y permita distinguirse en el sector”, sostiene.

También encuentra una oportunidad: desarrollar marcas personales con las que otros puedan identificarse por lo que representan y por su manera de pensar y comunicar. Esa conexión puede fortalecer vínculos, generar oportunidades y abrir caminos profesionales.

Con ese objetivo,está preparando capacitaciones dirigidas a quienes buscan crear o fortalecer su marca personal, mediante una comunicación consciente y coherente con la propia identidad. Además, amplía su participación como disertante en seminarios internacionales y trabaja en un proyecto artístico junto a profesionales en España. Estas iniciativas comparten un propósito: contribuir al desarrollo de marcas personales auténticas, capaces de generar un impacto positivo en sus sectores.

CONTACTO

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LinkedIn: Corina Graziano

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Celular profesional: +54 9 11 2858-7006