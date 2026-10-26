Dra. Ariana Pojomovsky: ginecología y escucha para acompañar la salud femenina

La salud femenina atraviesa distintas etapas, con cambios y necesidades que requieren un acompañamiento atento. Para la Dra. Ariana Pojomovsky, médica ginecóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires en 1987, cada consulta representa una oportunidad para escuchar, comprender lo que le sucede a la paciente y orientar el cuidado de su salud.

Su primera aproximación al ejercicio profesional fue en Clínica Médica, donde recibía frecuentes pedidos de interconsulta vinculados con ginecología. El interés por los procesos, los cambios y los mecanismos relacionados con la salud de las mujeres la llevó a realizar la residencia en Tocoginecología y a profundizar su formación en esa especialidad.

A través de cursos y congresos, amplió sus intereses hacia los cambios hormonales durante el climaterio y, posteriormente, hacia la adolescencia. Ese recorrido le permitió acercarse a las particularidades de diferentes momentos de la vida y consolidar una forma de atención centrada en las necesidades de cada persona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una consulta ginecológica que contempla el bienestar emocional

La posibilidad de colaborar en el Hospital Rivadavia fue una experiencia significativa en su trayectoria. Allí encontró un enfoque que contemplaba tanto los problemas físicos como su impacto en el estado de ánimo de las mujeres.

Ese aprendizaje amplió su manera de comprender la salud y fortaleció el lugar de la escucha dentro de la consulta. Desde su perspectiva, los aspectos biológicos, físicos y psíquicos deben considerarse junto con el entorno que rodea a cada paciente.

Por eso, en cada entrevista se propone conocer qué le pasa a la persona y qué momento está atravesando. Su práctica busca vincular el motivo de consulta con aquello que la paciente expresa sobre su bienestar, sus inquietudes y el cuidado de su cuerpo.

La prevención y los controles ginecológicos forman parte de ese acompañamiento. Para Ariana, brindar atención también implica transmitir conciencia sobre el cuidado de la salud, el respeto por una misma y la importancia de hacerse respetar.

Formación continua y acompañamiento en cada etapa

La actualización profesional ocupa un lugar central en su trabajo. Cada día se propone conocer los avances en métodos de diagnóstico y tratamiento, al tiempo que mantiene el interés por explorar otras perspectivas terapéuticas.

Entre sus objetivos se encuentran continuar capacitándose e investigar distintas líneas de abordaje que le permitan ampliar su comprensión de las necesidades de las pacientes. Esa búsqueda da continuidad a una inquietud presente desde sus primeros años de ejercicio: comprender los cambios que atraviesan las mujeres y acompañarlos desde el conocimiento y la escucha.

Su propuesta de atención reúne así la formación médica, la actualización permanente y el interés por la experiencia de cada persona. El propósito es ofrecer un espacio donde las pacientes puedan expresar lo que les sucede y participar del cuidado de su salud.

Instagram: @dra.pojomovsky

Facebook: Dra. Ariana V. Pojomovsky

Correo electrónico: [email protected]