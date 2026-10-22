El corazón que escucha: mucho más que latidos

Durante siglos aprendimos a escuchar el corazón a través de sus latidos. El estetoscopio nos permitió reconocer sus sonidos y la tecnología moderna observar su estructura y funcionamiento con extraordinaria precisión. Sin embargo, existe otra dimensión que merece nuestra atención: la de un corazón que responde a las emociones, a los recuerdos, al estrés y también a la música.

Un corazón que, de alguna manera, también escucha.

Todos hemos experimentado alguna vez cómo una melodía puede transportarnos hacia un recuerdo, despertar una emoción o modificar nuestro estado de ánimo. Pero ¿qué sucede en nuestro organismo mientras escuchamos música? ¿Puede una experiencia aparentemente tan sencilla influir sobre nuestra salud cardiovascular?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La respuesta comienza en el cerebro.

La música activa complejas redes neuronales vinculadas con la percepción, la memoria, las emociones y los mecanismos de recompensa. A través de la comunicación entre el cerebro y el sistema nervioso autónomo, estas experiencias pueden acompañarse de modificaciones en la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y la variabilidad del ritmo cardíaco.

El corazón y el cerebro mantienen un diálogo permanente. Las emociones influyen sobre nuestra actividad cardiovascular, mientras que las señales provenientes del corazón también participan en los procesos de regulación del organismo.

Esta relación adquiere especial importancia cuando hablamos del estrés crónico, un factor que puede contribuir al desarrollo y agravamiento de enfermedades cardiovasculares.

En este contexto, la música despierta un creciente interés científico. Diversas investigaciones sugieren que determinadas experiencias musicales pueden favorecer la relajación, reducir la ansiedad y producir cambios modestos en algunas variables cardiovasculares. Sin embargo, todavía necesitamos estudios más sólidos para establecer sus beneficios clínicos a largo plazo.

La música no reemplaza los tratamientos médicos ni las medidas de prevención cardiovascular. Pero podría convertirse en una herramienta complementaria dentro de una medicina que contemple no solamente los aspectos biológicos, sino también las dimensiones emocionales y humanas de cada persona.

Como cardiólogo y músico, descubro en la relación entre ciencia y arte un territorio fascinante que merece ser explorado.

Quizás el futuro de la cardiología no dependa únicamente de desarrollar tecnologías capaces de observar cada vez mejor el corazón, sino también de comprender las experiencias que influyen sobre su funcionamiento.

Porque cuidar el corazón podría significar, también, aprender a escuchar.

Dr. Luciano Lopiccolo — Médico cardiólogo y compositor musical.

Director del Programa de Rehabilitación Cardiovascular de ICANE Casilda

Instagram: @drlucianolopiccolo

Artista en Spotify: Luciano Lopiccolo