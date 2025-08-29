¿Cómo descubriste tu vocación por la medicina y qué fue lo que te conectó con el área de fertilidad?

Desde los 4 años supo con claridad que quería ser médica: ese deseo profundo por ayudar y acompañar perduró a lo largo del tiempo. Aunque inicialmente se orientó hacia la ginecología por su componente quirúrgico, una rotación en el centro de fertilidad CEGyR le reveló un nuevo propósito: “es el inicio de la vida” supo inmediato que ahí quería dedicarse.

¿Qué significa para vos acompañar a las personas en el deseo de formar una familia?

Es una responsabilidad enorme. El anhelo de formar o agrandar una familia es inmenso, por lo que acompañar implica disponer de toda la dedicación posible, tanto emocional como técnica. Además, exige mantenerse en constante actualización frente a los avances médicos.

Si pudieras dar un consejo a quienes recién comienzan en esta especialidad, ¿cuál sería?

Que tengan presente que el camino puede ser desafiante: no siempre los tratamientos resultan exitosos al primer intento, y puede haber frustraciones. Pero la persistencia suele tener su recompensa. “Hay que seguir adelante y transmitirles a los pacientes que no bajen los brazos”, afirma Andrea.

¿Qué rol creés que juega la contención emocional en los tratamientos de fertilidad?

Para ella, la contención es esencial. Los pacientes enfrentan una sensibilidad muy particular, y es clave que no se sientan solos. Contar con un entorno empático, una red de apoyo e incluso acompañamiento psicológico si es necesario, puede transformar ese proceso.

¿Cuál es tu mayor satisfacción como médica en este campo tan sensible?

Lo más gratificante para Andrea es ver a pacientes cumplir su sueño: transformar un deseo en una familia, y recibir esa alegría auténtica. “Cuando logran tener un bebé en casa, esa felicidad es la razón por la que me gusta esta especialidad”, resume con emoción.

Para conocer más sobre su trabajo y contenido actualizado, podés seguir a la Dra. Andrea Quinteiro en Instagram: @draandreaquinteiro