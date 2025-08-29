ESTADOS FINANCIEROS: INFLACION Y VOLATILIDAD DE LOS PRECIOS

La inflación y la volatilidad de los precios son dos conceptos interconectados que desempeñan un papel crucial en la configuración de la economía. La primera se refiere al aumento sostenido del nivel general de precios de bienes y servicios durante un período de tiempo, reduciendo efectivamente el poder adquisitivo del dinero. La segunda hace referencia a la fluctuación de los precios de bienes y servicios individuales. Es decir, la inflación es un fenómeno macroeconómico, mientras que la volatilidad de los precios es su manifestación microeconómica.

Estas variaciones influyen en la información contable y financiera de las empresas.

Para reflejar la realidad económica de una organización en un entorno inflacionario, es necesario ajustar los Estados Financieros, permitiendo una representación más fiel de los activos, pasivos y resultados.

El proceso Contable Empresarial

El buen y oportuno manejo de una contabilidad es esencial para el crecimiento de la compañía, donde se mantiene el control de los ingresos y egresos, cumpliendo con una serie de pasos principales:

Identificar las operaciones de la empresa. Recolectar información. Generar asientos contables. Elaborar los resúmenes intermedios. Elaborar los Estados Financieros.

Influencia de la inflación en la volatilidad de los precios

A medida que disminuye el poder adquisitivo de una moneda, las empresas a menudo experimentan volatilidad de precios, caracterizada por fluctuaciones frecuentes e impredecibles de los precios. Esta volatilidad puede ser problemática para las mismas, ya que obstaculiza su capacidad para planificar y tomar decisiones informadas sobre estrategias de producción, inversión y precios.

Factores que contribuyen a la volatilidad de los precios

Dinámica de la oferta y la demanda.

Costo de Producción.

Políticas y regulaciones gubernamentales.

La importancia de actualizar los estados financieros

La actualización de los estados financieros para reflejar los efectos de la inflación es esencial para la toma de decisiones informadas. Los mismos permiten a los usuarios:

Comparar información de diferentes períodos: Analizar las tendencias de la empresa y evaluar su desempeño en el tiempo.

Comparar información de diferentes empresas: Brinda una base más sólida para la toma de decisiones de inversión y financiamiento.

Determinar la rentabilidad real: Evaluar la rentabilidad ajustando las ganancias por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.

Evaluar la solvencia y la liquidez: Facilita la evaluación de la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.

La actualización de estos estados es importante para garantizar que la información financiera sea precisa, relevante y útil para la toma de decisiones.

Las partidas monetarias y no monetarias

Las partidas monetarias son aquellas cuyo valor nominal es constante, como el efectivo, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar y que, por lo tanto, son afectadas por la pérdida de valor en el poder adquisitivo de la moneda. Las no monetarias son aquéllas cuyo valor se reexpresa por la variación de la inflación, como el activo fijo y las existencias.

La inflación, entonces, afecta de manera diferente a ambas partidas. Las partidas monetarias pierden poder adquisitivo, mientras que las partidas no monetarias tienden a mantener su valor real. El análisis periódico de estos cambios a efecto de la toma de decisiones resulta prioridad para el sostenimiento del negocio.

Conclusión:

No es posible modificar desde un negocio individual los índices inflacionarios. Lo que sí es posible, e imprescindible, es analizar su impacto a efectos de reducir su impacto en el poder adquisitivo del capital de trabajo. Ello sólo es posible con procesos contables actualizados que permitan generar información razonable, útil y oportuna para la toma de decisiones.

Importancia del asesoramiento profesional

Contar con un profesional matriculado garantiza que la gestión sea precisa y evita posibles inconvenientes y sanciones a futuro.

Los Contadores Públicos estamos capacitados para acompañar a los clientes en este proceso.

