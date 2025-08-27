Hustler desembarca en Argentina. Innovación para la alimentación ganadera.

Tecnología que mejora tiempos y reduce costos
El modelo TH205/TX205 de Hustler está diseñado para procesar cualquier tipo de rollo —ya sea redondo o cuadrado, compactado, seco, húmedo o incluso congelado— sin necesidad de cadenas que encarecen el mantenimiento. Su sistema patentado:
- reduce hasta un 30 % el desperdicio de forraje, distribuyéndolo de forma pareja y evitando que los animales compitan mientras se alimentan;
- permite que un solo operario realice la tarea en menos tiempo y con mayor eficiencia;
- asegura que el alimento sea limpio, sin riesgo de contaminación, y llega directamente al ganado en línea de alimentación, optimizando la nutrición en cada toma.
Estas ventajas representan una diferencia clave para los productores, que beneficiarán a sus tambos con mayor productividad y menor esfuerzo operativo.
Representación local: alianzas estratégicas
Hustler eligió a Nexus Trade Company Solutions como representante oficial en Argentina. Con base en Pergamino, en el corazón agrícola del país, Nexus aporta experiencia en comercio exterior, logística y conocimiento del sector ganadero para una integración exitosa del producto en el mercado local:
Este vínculo garantiza un enfoque personalizado, desde la logística y aduana, hasta la capacitación y soporte técnico. Los productores podrán acceder a asesoramiento directo, repuestos y entrenamiento, consolidando a Hustler como una herramienta confiable y cercana.
Innovación en campo: una propuesta sostenible y rentable
La incorporación del equipo Hustler en los tambos argentinos no solo representa una mejora operativa, sino un avance hacia una alimentación más sostenible. Con menos desperdicio, mayor control y procesos agilizados, se abre la puerta a una nutrición más eficiente y a la optimización de recursos.
¿Querés conocer más?
Productores interesados y concesionarios que quieran representar la marca en Argentina pueden contactarse con Nexus Trade para coordinar demostraciones, visitas de campo o acceder a unidades demo.
Hustler llega al país para transformar el modo de alimentar al ganado: más simple, limpio y rentable. La innovación está en camino.
https://www.hustlerequipment.com/es/dealer/nexus-trade-company-solutions-buenos-aires-argentina-2?loc=nz
