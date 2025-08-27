miércoles 27 de agosto de 2025
GUíA DE PROFESIONALES PNT
CONTENTPERFIL

Hustler desembarca en Argentina. Innovación para la alimentación ganadera.

Hustler, fabricante de maquinaria neozelandesa especializada en desmenuzado de rollos sin cadenas, anuncia su llegada al mercado argentino. Este equipo disruptivo promete transformar la rutina de los tambos locales al lograr una alimentación más eficiente, segura y rentable, con un menor costo de inversión. Galería de fotos

Hustler desembarca en Argentina. Innovación para la alimentación ganadera.
Hustler desembarca en Argentina. Innovación para la alimentación ganadera. | CONTENTPERFIL

Tecnología que mejora tiempos y reduce costos

El modelo TH205/TX205 de Hustler está diseñado para procesar cualquier tipo de rollo —ya sea redondo o cuadrado, compactado, seco, húmedo o incluso congelado— sin necesidad de cadenas que encarecen el mantenimiento. Su sistema patentado:

  • reduce hasta un 30 % el desperdicio de forraje, distribuyéndolo de forma pareja y evitando que los animales compitan mientras se alimentan;
  • permite que un solo operario realice la tarea en menos tiempo y con mayor eficiencia;
  • asegura que el alimento sea limpio, sin riesgo de contaminación, y llega directamente al ganado en línea de alimentación, optimizando la nutrición en cada toma.

Estas ventajas representan una diferencia clave para los productores, que beneficiarán a sus tambos con mayor productividad y menor esfuerzo operativo.

Representación local: alianzas estratégicas

Hustler eligió a Nexus Trade Company Solutions como representante oficial en Argentina. Con base en Pergamino, en el corazón agrícola del país, Nexus aporta experiencia en comercio exterior, logística y conocimiento del sector ganadero para una integración exitosa del producto en el mercado local:

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Este vínculo garantiza un enfoque personalizado, desde la logística y aduana, hasta la capacitación y soporte técnico. Los productores podrán acceder a asesoramiento directo, repuestos y entrenamiento, consolidando a Hustler como una herramienta confiable y cercana.

Innovación en campo: una propuesta sostenible y rentable

La incorporación del equipo Hustler en los tambos argentinos no solo representa una mejora operativa, sino un avance hacia una alimentación más sostenible. Con menos desperdicio, mayor control y procesos agilizados, se abre la puerta a una nutrición más eficiente y a la optimización de recursos.

¿Querés conocer más?

Productores interesados y concesionarios que quieran representar la marca en Argentina pueden contactarse con Nexus Trade para coordinar demostraciones, visitas de campo o acceder a unidades demo.

Hustler llega al país para transformar el modo de alimentar al ganado: más simple, limpio y rentable. La innovación está en camino.

https://www.hustlerequipment.com/es/dealer/nexus-trade-company-solutions-buenos-aires-argentina-2?loc=nz

Contactanos:
[email protected]
IG: @nexustradecomex
https://www.ncscomex.com
+5492477211544 / +5492477341583

También te puede interesar
En esta Nota