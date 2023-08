Lic. Carolina Ana Valencio

Carolina, ¿cómo fueron tus inicios siendo Nutricionista?

Desde el momento en el que supe que la carrera de Nutrición es lo que me apasiona, me propuse tener mi propio consultorio y dejar mi impronta en la profesión. Lo que significó invertir en mi herramienta de trabajo, tanto en lo material como medios de difusión para hacerme conocer.

A mi criterio, no hay nada más especial y único que poder personalizar aquello que venía idealizando hace años y poder darle un nombre.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Me especializo en el tratamiento nutricional de trastornos digesto-absortivos y patologías asociadas.

Brindo asesoramiento en trastornos de la alimentación, ideo planes alimentarios y menús adaptados a las necesidades y requerimientos de la persona, evaluación nutricional, antropometría, educación alimentaria, talleres de Mindful Eating y seguimiento de los procesos individuales.

Le doy mucha importancia a la enseñanza de hábitos alimentarios, y lo aclaro porque es primordial que un nutricionista brinde educación alimentaria, no sólo para saber lo que debemos comer sino también para conocer por qué debemos consumir determinados alimentos y moderarnos con otros.

¿Qué les dirías a las personas que no quieren ir al Nutricionista por miedo a la “dieta”?

La palabra “dieta” siempre genera aversión y negación. Cuando te dicen que tenés que empezar la dieta imaginás una alimentación aburrida, restrictiva y que vas a quedar todo el tiempo con hambre. Mi rol no es hacer dietas restrictivas sino ser un nexo entre el cambio de hábitos alimentarios y su mantenimiento en el tiempo para lograr una vida saludable. Planifico la alimentación de un paciente, respetando preferencias, no juzgando e introduciendo mejoras progresivas, esa es una de las claves de un buen asesoramiento nutricional.

¿Cuáles son tus diferenciales siendo Nutricionista?

Muestro la otra cara de la nutrición, otra forma de cuidarnos pero sin dejar de comer lo que nos gusta.

Enseño que un estilo de vida saludable y consciente no va de a mano de una alimentación aburrida. Si queremos empezar a cuidarnos y comer más saludable, ¿por qué siempre recurrimos a alimentos aburridos, monótonos y sin poder comer lo que nos gusta? Hay que dejar de demonizar ciertos alimentos “por ser malos” al momento de querer cuidar nuestro peso.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Haría lo mismo, no cambiaría nada. Dicen que el éxito no se alcanza con velocidad, sino con constancia. Aunque me haya llevado tiempo llegar a donde estoy, me alegra haber pasado por todo lo vivido porque eso me formó y me dio la fortaleza para no bajar los brazos y cumplir mi sueño.

Datos de contacto:

Instagram: @nutricion.carolinavalencio

Mail: [email protected]