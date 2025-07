Pablo Fiorita: Trayectoria y servicios en el sector inmobiliario

Pablo Fiorita, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi carrera profesional comenzó luego de transitar distintas experiencias laborales en el ámbito corporativo y de haber estudiado Marketing, Recursos Humanos y finalmente Corretaje y Tasación Inmobiliaria. Mi primera experiencia en el rubro fue como martillero responsable de una reconocida firma inmobiliaria en Caballito, donde rápidamente me dieron autonomía para liderar el negocio. Cinco años más tarde, me incorporé a una de las inmobiliarias más destacadas en inmuebles industriales y comerciales. Allí me especialicé en el segmento industrial y logístico, y desarrollé un área dedicada a complejos industriales, accediendo al proceso completo de creación de estos proyectos. Fueron doce años de gran crecimiento profesional y logros significativos.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

En la actualidad ofrezco un servicio integral, más parecido a una consultoría especializada en real estate corporativo, principalmente industrial y logístico. Acompaño a empresas que buscan localizarse o relocalizarse en zonas industriales o en complejos cerrados. Mi aporte incluye tasación de inmuebles, análisis de situación, presupuestos integrales para anteproyectos incluyendo construcción, alternativas de financiamiento, asesoramiento contable, legal e impositivo, radicación, habilitación, seguros, entre otros. También colaboro con desarrolladores inmobiliarios evaluando terrenos y la viabilidad de proyectos desde su concepción hasta su concreción.

¿Cómo analizas el mercado inmobiliario?

El mercado actual presenta un dinamismo moderado, muy atento al contexto político y económico del país. La toma de decisiones se enfoca en oportunidades con una buena relación entre ubicación, calidad, prestaciones y precio. Se observa una mayor demanda en alquileres y terrenos para la construcción de naves industriales. En el mercado de inmuebles usados, con precios razonables y acceso a crédito, también se registran movimientos, con perspectivas de crecimiento en distintas tipologías y tamaños.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos destaca es la actitud frente a cada requerimiento: tomamos cada desafío como propio. Nuestra fortaleza está en la información que manejamos y en nuestra capacidad de articular con todos los actores clave para agregar valor y generar una propuesta diferencial.

