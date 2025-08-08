Tus piernas te llevan, pero tu alimentación te sostiene: el entrenamiento invisible del maratonista.

¿Qué tienen en común quienes logran terminar un maratón sin descomponerse ni quedarse sin energía? Que no improvisan la nutrición.

Hay quienes creen que correr es solo cuestión de sumar kilómetros, pero quienes se preparan en serio saben que llegar fuerte al final de una carrera larga se entrena… también en la cocina. Comer bien en el día a día no es solo “ser saludable”: es ponerle combustible de calidad a los entrenamientos. Si el plan alimentario no acompaña el esfuerzo físico, los fondos largos se hacen eternos, las pasadas cuestan el doble y las piernas no responden.

Por eso, cuando hablamos de nutrición para maratón, no alcanza con comer “más hidratos” la semana previa o probar un gel el día de la carrera. Así como nadie sale a correr 42 km sin haber entrenado, tampoco deberíamos consumir nada en competencia que no hayamos practicado antes. Eso se llama entrenamiento gastrointestinal: adaptar el cuerpo a tolerar alimentos, geles, líquidos y sales durante el esfuerzo. Lo que no se entrena, se paga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, cada corredor es distinto: algunos transpiran más, otros pierden más sodio, algunos necesitan desayunar fuerte, otros casi nada. Por eso, no hay un “plan tipo”, ni un “gel mágico” que sirva para todos. Lo que sí hay son estrategias que se personalizan: hidratos bien distribuidos, timing preciso, combinaciones digestivas inteligentes, pruebas en entrenamientos clave. Y eso se diseña con anticipación.

La nutrición no empieza el día de la carrera: empieza cuando decidís correrla. Cuanto mejor esté tu base alimentaria, más sólidos serán tus entrenamientos. Y sobre ese pilar, se construye el resto: desde los ajustes de peso y composición corporal, hasta el plan de carga y descarga, y la estrategia para el kilómetro 30, cuando se decide todo.

Entrenar la nutrición no es un lujo para élites: es una herramienta poderosa para cualquier persona que quiera disfrutar, rendir mejor y llegar con energía a la meta. Si vas a dedicarle tiempo y esfuerzo a tu preparación física, que tu alimentación esté a la altura. Porque cuando el cuerpo grita, muchas veces lo que le falta… es estrategia.

Contacto: Instagram @vero.licnutricion | Facebook Veronica Rengifo | [email protected] | WhatsApp 221 577-5310