Verónica Juncos BioDental

Od. Juncos, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Fui una odontóloga convencional durante muchos años. Me formé en una odontología científica, técnica y estructurada. Pero un punto de inflexión personal (una lesión cancerígena en mi útero) me llevó a mirar la salud desde otro lugar. Fue entonces cuando descubrí la Biodecodificación, y más tarde, la Biodecodificación Dental. Comprendí que lo que no se puede decir, la boca lo grita. Ahí empezó mi verdadera transformación profesional y personal.

¿Cuáles son los servicios que brindas a tus pacientes?

Acompaño a pacientes y profesionales de la salud a interpretar los mensajes emocionales detrás de los síntomas bucales: dolores sin causa aparente, bruxismo, sangrado de encías, lesiones como aftas o herpes, problemas en lengua, labios o garganta. Lo hago a través de sesiones virtuales y presenciales, talleres vivenciales y cursos online. También formo a odontólogos que buscan una práctica más humana y consciente.

La BioDental no reemplaza a la odontología, la complementa. Traducimos lo que la boca codifica, con base científica, respeto y escucha. Entendemos que cada diente guarda una memoria emocional y que al morder, hablar o tragar, pueden activarse recuerdos inconscientes. No etiquetamos síntomas, los entendemos en contexto: cada persona tiene su historia, y Google o ChatGPT no la conocen. Por eso, ningún diagnóstico emocional es genérico.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi deseo es seguir expandiendo esta herramienta a través de más formaciones para colegas y terapeutas, así como llegar a más personas que quieran resignificar su salud bucal desde un lugar más amoroso y comprensivo. Sueño con que cada consulta odontológica sea también una oportunidad de autoconocimiento, no solo de intervención técnica.

Si tuviera que empezar de nuevo, ¿qué harías diferente?

Repetiría cada vivencia que me ha tocado vivir y cada persona que me ha tocado conocer. Actualmente comprendo que todo aquello que interpretamos muchas veces como situaciones problemáticas son soluciones que nuestro cuerpo genera ante lo que conscientemente no podemos gestionar. Hoy sé que sanar no siempre es eliminar un síntoma, sino poder darle un nuevo significado.



Datos de contacto:

Web: www.veronicajuncos.com

Mail: [email protected]

Celular: +54 92901496353

Instagram: @veronicajuncos_

Facebook: Vero Juncos BioDental