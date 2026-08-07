Vínculos profesionales: el motor del crecimiento laboral

Maru Medio es autora de ´Relaciones que construyen carrera´, especialista en cultura organizacional, liderazgo y desarrollo profesional. Con más de diez años de experiencia acompañando a personas y organizaciones, desarrolló su carrera en Argentina y Estados Unidos, donde actualmente lidera iniciativas globales de cultura y experiencia del colaborador en una compañía internacional del sector energético.

Además de su trayectoria corporativa, acompaña a profesionales que buscan crecer con mayor claridad, confianza y propósito, a través de programas de desarrollo, workshops y contenidos enfocados en el mundo del trabajo. Su propuesta parte de una convicción: las carreras no se construyen únicamente con conocimiento técnico, sino con la calidad de las relaciones que desarrollamos con nosotros mismos, con los demás, con nuestros equipos y con las organizaciones.

Maru, contanos por qué decidiste escribir un libro sobre las relaciones en el trabajo, justamente en este momento, en plena era de la inteligencia artificial

Porque siento que estamos atravesando una transformación enorme en el mundo laboral. Hablamos mucho de inteligencia artificial, nuevas tecnologías y habilidades técnicas, pero muy poco de aquello que sigue siendo profundamente humano: la forma en que nos vinculamos. Después de trabajar durante años en Recursos Humanos, liderando iniciativas de cultura organizacional y acompañando a cientos de profesionales en distintos momentos de sus carreras, encontré un patrón que se repetía una y otra vez: los mayores desafíos rara vez tenían que ver con el conocimiento. Tenían que ver con las relaciones. Con la confianza, la comunicación, los conflictos, el liderazgo y, sobre todo, con la relación que cada persona tiene consigo misma. Ese fue el punto de partida de Relaciones que construyen carrera.

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¿Cuál es el mayor error que hoy cometen los profesionales cuando intentan crecer en su carrera?

Creer que el crecimiento depende únicamente de estudiar más, trabajar más horas o convertirse en el mejor técnicamente. Todo eso suma, pero no alcanza.

Muchas veces el verdadero límite aparece en la forma en que nos comunicamos, cómo pedimos ayuda, cómo damos feedback, cómo gestionamos conversaciones difíciles o cómo construimos credibilidad. La carrera profesional se desarrolla en relación con otras personas. Por eso digo que el conocimiento abre puertas, pero las relaciones son las que muchas veces determinan hasta dónde podemos llegar.

Después de acompañar a cientos de personas y de trabajar en una compañía global, ¿qué aprendiste sobre el éxito profesional?

Aprendí que el éxito es mucho más personal de lo que solemos creer. Durante mucho tiempo asociamos crecer con ascensos, cargos o salarios, pero cada vez encuentro más personas que buscan trabajar con mayor bienestar, autenticidad y sentido. También aprendí que ninguna carrera se construye en soledad. Todos necesitamos conversaciones que nos desafíen, equipos que nos potencien, líderes que nos inspiren y vínculos que nos permitan seguir aprendiendo. Las oportunidades suelen nacer de esas relaciones.

¿Qué te gustaría que los lectores experimenten después de leer Relaciones que construyen carrera?

Me gustaría que terminen el libro con una mirada distinta sobre su propia carrera. Que entiendan que construir una trayectoria profesional también implica construir relaciones más conscientes: con uno mismo, con colegas, con los equipos y con las organizaciones.

El libro no busca ofrecer recetas mágicas, sino herramientas prácticas para reflexionar, tomar mejores decisiones y convertirse en protagonista del propio desarrollo profesional.

¿Cómo te imaginás los próximos años de tu carrera?

Quiero seguir impulsando esta conversación sobre el futuro del trabajo y el desarrollo profesional. Mi objetivo es que Relaciones que construyen carrera llegue a cada vez más personas, tanto en Argentina como en otros países de habla hispana, y complementar ese camino con conferencias, workshops y espacios de aprendizaje donde las personas puedan transformar las ideas del libro en acciones concretas. Creo profundamente que cuando mejoramos la forma en que nos relacionamos, también mejoran nuestras carreras, nuestros equipos y las organizaciones de las que formamos parte.

Maru Medio

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