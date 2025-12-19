Taiwán: un loco mató a puñaladas a 4 personas en plena calle e hirió a otras 9 antes de suicidarse

Por lo menos cuatro personas fallecieron y otras nueve fueron heridas este viernes 19 de diciembre en un ataque con cuchillo realizado por un hombre de 27 años en pleno centro de Taipéi, la capital de Taiwán. El demencial episodio terminó cuando el atacante, rodeado por la policía, se suicidó arrojándose al vacío desde el sexto piso de un edificio, según reveló Chiang Wan-an, alcalde de Taipei.

El primer ministro, Cho Jung-tai, afirmó que los ataques en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron “un acto deliberado”, pero todavía se desconocen los motivos que lo impulsaron a llevar a cabo un raid con semejante locura y salvajismo. Luego agregó que el sospechoso usaba una máscara y lanzó “cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo” en la estación de metro. Una de sus víctimas fue un hombre de 57 años que, al darse cuenta de lo que pasaba, trató de detenerlo.

Otro testigo habló con la cadena local EBC News y contó que vio a “un hombre correr hacia el agresor e intentar reducirlo, al principio pensé que era un simulacro, pero luego vi a esa persona con un cuchillo y lanzando granadas de humo". Un hombre murió de un paro cardíaco como consecuencia de la violencia de la situación.

Todo arrancó a las 17:24 hora local (9:24 GMT), cuando el departamento de bomberos recibió un aviso sobre una persona arrojando bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi. Luego de tirar estos artefactos que detuvieron, de forma temporal, el servicio ferroviario, el sospechoso caminó hacia una zona comercial próxima, donde sacó un enorme cuchillo y empezó a atacar a quienes iba cruzando en plena calle.

Según el alcalde de Taipéi, el sujeto fue identificado como Chang Wen, taiwanés de 27 años, que tenía una orden de arresto desde noviembre de 2024 por no haber cumplido con el servicio militar obligatorio.

Cuando se viralizaron las noticias sobre el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, escribió en su cuenta de Facebook que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y declaró que se hará una investigación para conocer los motivos detrás de estos ataques.

El atentado de 2014 que sacudió Taiwán y también ocurrió en Taipéi

Los sucesos violentos son poco comunes en Taiwán, que cuenta con grandes medidas de seguridad, pero en 2014 un hombre también atacó en el metro de Taipéi, matando a 4 e hiriendo a 21 personas.

En ese caso el agresor fue un estudiante de 21 años, de la universidad de Tunghai, que sacó dos cuchillos cuando el metro circulaba entre la estación de Longshan Temple y la de Jiangzicui. Por este delito, el atacante fue ejecutado en 2016.

