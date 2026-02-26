A ocho meses de las elecciones, ya comenzó una campaña de desprestigio contra Lula da Silva en Brasil

(Desde San Pablo) Todavía faltan 8 meses para las elecciones presidenciales en Brasil, pero ya comenzó la campaña opositora para desprestigiar al presidente Lula da Silva, candidato a su reelección por una alianza de centro izquierda. Como no ha surgido nada que pueda afectar en forma directa al jefe de Estado, la oposición puso su foco en el hijo mayor Fabio Luiz Lula da Silva. La sospecha, dicen, es que puede haber recibido 300.000 reales (60.000 dólares) con dinero procedente de una estafa realizada por un funcionario del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

El asunto es que el robo a las arcas de esa institución tiene como sospechoso principal al empresario y lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, quién montó la distribución de parte del dinero entre los empleados públicos de la institución, que colaboraron con el esquema de la estafa. Desde luego, una gruesa porción quedó en sus manos. El delincuente fue preso en septiembre último en forma preventiva.

¿Qué tiene que ver Fabio da Silva con este fraude? Según los diputados de la Comisión Parlamentaria de Investigación, integrada por diputados en el Congreso para analizar el caso, el hijo mayor del presidente sería amigo de una mujer empresaria: Roberta Luchsinger que según los agentes policiales está involucrada directamente en el caso. A partir de ese hecho, los congresistas opositores de la Comisión votaron hoy por la inmediata quiebra del sigilo de las cuentas bancarias de Lulinha. Lo cierto es que el hecho derivó en una pelea a puñetazos y empujones dentro del Parlamento entre los legisladores de la ultraderecha y los del bando oficialista, que se opusieron a la decisión. Fue, según califican los medios brasileños, “un gran escándalo”. Los bolsonaristas presentes en la CPI dijeron, además, que Fabio habría recibido 25 millones de reales (poco menos de 5 millones de dólares) del empresario Antunes, durante un viaje a Portugal en el que estuvieron en el mismo avión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Histórica condena en Brasil: 76 años de cárcel para los ideólogos del crimen de Marielle Franco

Vale la pena relatar que Lulinha es hijo de Lula con la ex mujer fallecida Marisa Letícia. Licenciado en biología, ya tuvo su nombre mencionado en el caso del Lava Jato; pero sin ninguna derivación.

Desde luego, las artimañas de los legisladores ultraderechistas de la CPI tienen un objetivo: levantar la figura de Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, quién se perfila como el gran competidor de Lula da Silva, como candidato de una alianza que va del centro a la extrema derecha.

Por el momento, las encuestas indican que tanto en la primera vuelta como en la segunda (en caso de haberla) el líder indiscutible es el presidente Lula. Pero la política de desprestigio siempre puede tener un impacto, si es que realmente se comprueban las presunciones sobre Fabio Lula da Silva. En verdad esto recién empieza y, probablemente, tendrá consecuencias sobre la familia Bolsonaro ya que al senador Flavio se le han endilgado algunos delitos cometidos cuando era miembro de la legislatura de Río de Janeiro.

Nadie se asombraría que esas denuncias contra el hijo del ex mandatario Jair tomen vuelo en los próximos días. El jefe de Estado, después de todo, tiene en sus manos a una máquina muy poderosa (el gobierno) y habrá de utilizarla con certeza para demostrar que su gestión, entre 2023 y 2026 fue “superior” a la de su antecesor, en prácticamente todos los ámbitos. Ni hablar de la capacidad negociadora del líder petista, fehacientemente demostrada en sus tres períodos, que le llevaría a operar para incluir dentro de su coalición a sectores de la centroderecha.