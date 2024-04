Día Mundial del Malbec: Estados Unidos es el principal mercado de destino de la cepa argentina

En el marco del Día Mundial del Malbec o “Malbec World Day” 2024 Estados Unidos se sostiene como el principal mercado de destino de la cepa argentina en la categoría vino fraccionado, que incluye botellas, tetra brik, latas y damajuanas, De esta forma, se posiciona al frente con USD Bajo Libre a Bordo (FOB) 116.298 M.

El último miércoles 17 de abril tuvo lugar la décimo tercera edición de la celebración que nació en 2011 creado por la organización Wines of Argentina. Su directora de Marketing y Comunicación, Magdalena Pesce, significó que “cada copa encierra lo mejor de la cultura argentina y estamos encantados de compartir uno de nuestros exponentes de exportación al mundo”.

El ranking de los principales 10 países que se ubican como compradores del vino Malbec son: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Países Bajos, China, Suiza, Perú y Colombia.

El éxito alcanzado llevó a que la experiencia se replicara en distintos territorios de la Argentina y el concepto para la 13ra conmemoración se encuentra en línea con la sostenibilidad,que constituye uno de los pilares de la estrategia de comunicación de Wines of Argentina (WofA), Malbec Argentino “Better for the world” (Mejor para el mundo).

De acuerdo lo expresan las principales autoridades de WofA “condensa el espíritu de la industria hacia una vitivinicultura más sostenible, más consciente de la necesidad de preservar el entorno, generar un impacto positivo en el medio ambiente, en las sociedades y las economías”.

En materia de exportaciones, el 2023 cerró con 1.212.645 hl de Malbec comercializados en el mercado externo, representando el 69.3% del volumen total de varietales exportados, y el equivalente a USD 410.5 millones, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). De estas cifras, el Malbec fraccionado representa el 71% en volumen con 861.488 hl y el 91% en valor, con USD 373.3 millones.

El Malbec se erige como el bastión de una industria sólida que, a pesar de la coyuntura económica, sigue evolucionando en calidad y diversidad, debido al reconocimiento y la escala global de un varietal clásico por excelencia que, sin permanecer inalterable en el tiempo, se reinventa constantemente.

“La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que agregar, sino cuando no queda nada por quitar”, volcó el escritor francés y autor de la famosa frase, Antoine de Saint-Exupéry.

