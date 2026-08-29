Afirman que Rusia solo tiene un 7% de chances de ganar la guerra

Un documento interno de carácter confidencial, elaborado por el departamento de análisis estratégico de Sberbank –la entidad financiera estatal más grande de Rusia–, encendió las alarmas en el Kremlin tras ser filtrado por el grupo de piratas informáticos “Black Mirror”.

El informe, enviado en abril por el director general de la entidad, German Gref, a una de las personalidades más influyentes de la cúspide rusa, evalúa con crudeza la viabilidad de la campaña en Ucrania y concluye de forma categórica que las probabilidades reales de Rusia de alcance una victoria militar decisiva y favorable son de apenas un 7%.

Lejos de la retórica triunfalista impulsada por el Kremlin, el informe expone las costuras de una economía de guerra sometida a un desgaste estructural severo. Señala, por ejemplo, que el déficit presupuestario ruso ya supera los 47.000 millones de euros y amenaza con agotar los recursos del Fondo Soberano a finales de año.

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Utilizando herramientas metodológicas avanzadas, el banco advierte que las fuerzas armadas rusas sufren bajas masivas e incesantes en el frente, cifradas entre 20.000 y 25.000 efectivos por mes.

“Sin movilización, no hay hombres. Sin una solución al problema de la defensa aérea de la retaguardia, continuarán los ataques contra las infraestructuras”, detallan los expertos de Sberbank. Y aclaran que para revertir este escenario el Ejército ruso debería superar “tecnológicamente” al ucraniano, en particular en lo referido al enjambre de drones autónomos, algo que los ucranianos manejan con habilidad.

Hay también otra posibilidad, pero más difícil para el Kremlin: desplegar una nueva y masiva movilización de soldados de 500.000, para una ofensiva a gran escala. La alternativa choca con la falta de convocatoria en una guerra tan impopular.

Para materializar ese improbable 7% de victoria absoluta –un objetivo estratégico que exigiría el control militar total del Donbás, la región de Zaporiyia, Jersón y amplias zonas de Járkov–, el informe señala que Moscú necesitaría resolver fallas críticas en su red de defensa antiaérea de retaguardia y superar con ventaja tecnológica al enemigo mediante el despliegue pionero de enjambres de drones autónomos.

Frente a este complejo panorama de asfixia táctica y financiera, el estudio modela ocho escenarios alternativos para el desenlace de la contienda.

La opción con mayor probabilidad matemática, aglutinando un 32%, es el denominado “acuerdo de Trump”: un pacto negociado e impuesto desde el exterior para congelar las hostilidades en las líneas actuales del frente, levantar de forma parcial las sanciones económicas y vetar permanentemente la entrada de Ucrania en la OTAN.

Le siguen un estancamiento de facto sin un tratado formal de paz al estilo del modelo coreano (22%), la prolongación de la guerra de desgaste por 2 o 3 años más (15%), y el supuesto “agotamiento de Occidente” (12%).

En los márgenes más bajos del análisis figuran la paz de compromiso negociada (5%) y los imprevisibles “cisnes negros” tecnológicos o nucleares (5%). Se consolida como la hipótesis más remota de todas con apenas un 2% de posibilidades, una paz dictada íntegramente por Ucrania y Europa que desencadenaría un colapso del sistema comparable al derrumbe histórico de la URSS.