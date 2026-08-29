El sombrío mensaje del jefe de la CIA al Kremlin y un sutil sondeo

El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó esta semana una visita clandestina y sin previo aviso a Moscú en un avión de transporte militar C-17, marcando el primer viaje presencial de un jefe de la agencia de inteligencia estadounidense a Rusia en casi cinco años.

Según revelaron fuentes del diario New York Times y otros medios internacionales, el objetivo central de la misión fue transmitir directamente al Kremlin una evaluación sombría sobre la situación militar y económica rusa en el frente ucraniano, instando a la administración de Vladimir Putin a considerar un acuerdo de paz.

Durante su estancia de aproximadamente ocho horas en la capital rusa, Ratcliffe mantuvo un encuentro privado con Aleksandr Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad (FSB). Con este movimiento, Washington apostó a que un mensaje frontal transmitido por el jefe de inteligencia –y dirigido a un exoficial de seguridad como Putin– tendría mayor peso y credibilidad que los canales diplomáticos tradicionales o las gestiones de enviados especiales.

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Durante su encuentro privado con Bortnikov, según fuentes del New York Times, Ratcliffe hizo una evaluación cruda sobre el desgaste militar y económico ruso y confrontó a la cúpula de seguridad rusa con datos de inteligencia que describen un escenario sumamente desfavorable para el Kremlin a largo plazo.

Argumentó que, contrariamente a la narrativa de una victoria inevitable, el avance ruso en el Donbás se encuentra prácticamente estancado debido a las ingentes pérdidas de material bélico y tropas. Recordó que la expectativa de vida de un soldado ruso en la primera línea se ha reducido drásticamente y que el territorio ganado en el último año y medio ha sido marginal. A esto sumó el impacto del esfuerzo de guerra sostenido sobre la economía nacional rusa, que ya está viendo sus efectos.

Partiendo de esa premisa de estancamiento y deterioro gradual, Ratcliffe instó al Kremlin a considerar seriamente la apertura de negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto.

La apuesta de Washington al enviar al jefe de inteligencia –y no a un diplomático convencional– radicó en que Vladimir Putin, al ser un exoficial de inteligencia, otorgara mayor credibilidad a una evaluación técnica y sin adornos políticos proveniente de su par estadounidense, especialmente ante la sospecha de que los asesores internos del mandatario ruso evitan presentarle un reporte completamente franco sobre los costos reales de la guerra.

Un aspecto clave detallado por The New York Times es que el enviado de la Casa Blanca evitó formular amenazas o condicionamientos punitivos directos en caso de que Moscú decida prolongar los combates, enfocando el tono de la reunión estrictamente en la exposición de realidades tácticas y económicas.

Por otro lado, antes de volar a Moscú, Ratcliffe se comunicó con sus contrapartes en Ucrania para garantizarles que el propósito de la misión no era negociar concesiones territoriales a espaldas de Kiev, sino tantear la disposición real del Kremlin ante una posible ventana de desescalada de cara al invierno.

Algunos analistas europeos señalaron que la visita también buscaba disuadir a Moscú de atacar países vinculados a la OTAN, algo que el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a negar.

Trump: nuevos nombres a lagos y océanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su disputa con Canadá al ordenar que el lago Ontario, compartido por ambos países, pase a llamarse lago “América”. También quiere cambiar el de los océanos.

El mandatario firmó una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre en la Casa Blanca, en una nueva provocación a Canadá en momentos en que ambos se hunden en una guerra comercial. “Vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América con efecto inmediato”, dijo Trump.

“Sabemos que EE.UU. está cambiando sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos (nombres de ríos, lagos, etc)”, respondió el primer ministro de Canadá, Mark Carney. “Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: ayer, hoy y siempre”.

Trump también insinuó la posibilidad de cambiar el nombre de los océanos que bordean EE.UU. “Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano. Por eso, tal vez tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y del Pacífico”, afirmó.