Temor a un aumento del riesgo global

Etienne Berthier, glaciólogo del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), declaró que “no podemos descartar” el riesgo de que se produzcan fenómenos similares en otros lugares. “Alcanzan tales proporciones en el Himalaya porque el terreno y la alta actividad tectónica de la región amplifican la probabilidad de que tales eventos ocurran a esa escala”, explicó.

Otras regiones pueden tener glaciares igualmente “dinámicos”, como Alaska, pero “esto ocurre en zonas completamente deshabitadas”, agregó.

“En la última década, hemos observado un aumento drástico en el número de flujos extremadamente peligrosos como este a nivel mundial”, sostuvo Tristram Hales, profesor de riesgos ambientales en la Universidad de Cardiff, citando sucesos en el Himalaya y Suiza.

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Los científicos advierten que los desprendimientos de rocas y los deslizamientos de tierra provocados por terremotos o por el deshielo del permafrost –que se está acelerando debido al cambio climático– son más probables que el derrumbe de secciones enteras de montañas. Estos riesgos son mayores para las personas cuando hay pueblos, rutas o lugares turísticos cerca.

En los Alpes, el verano extremadamente caluroso de este año registró un número récord de desprendimientos de rocas, algunos de ellos mortales, la gran mayoría de los cuales pueden atribuirse a la crisis climática, según declaró Ludovic Ravanel, geomorfólogo del CNRS.

En Suiza, el municipio de Randa, con una población de unas 400 personas, teme un derrumbe de un glaciar en los próximos días y ha establecido perímetros de seguridad tras varios desprendimientos.