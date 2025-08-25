África quiere redibujar el mapa mundial para mostrar el verdadero tamaño del continente

La Unión Africana (UA) apoyó recientemente una iniciativa para reemplazar el mapa mundial de Mercator, creado en el siglo XVI por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator con fines de navegación, por representaciones más precisas que reflejen el verdadero tamaño de África.

Esta proyección distorsiona las dimensiones de los continentes, agrandando las áreas cercanas a los polos, como Norteamérica y Groenlandia, mientras minimiza las regiones ecuatoriales, incluyendo África y Sudamérica.

Según expertos, esta alteración perpetuó durante siglos una percepción errónea de África como un continente marginal, a pesar de ser el segundo más grande del mundo, con más de mil millones de habitantes y 55 estados miembros.

La campaña, denominada “Correct The Map”, es impulsada por organizaciones como Africa No Filter y Speak Up Africa, y busca promover la adopción de la proyección Equal Earth, desarrollada en 2018, que ofrece una visión más equilibrada de las dimensiones relativas de los países y continentes.

"En un mundo donde el tamaño a menudo se equipara con el poder, tergiversar la verdadera escala de África refuerza conceptos erróneos dañinos sobre su importancia geopolítica y económica”, dicen los integrantes de la campaña.

"Podrías encajar a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa en África y aún tener tierra de sobra -agregan-. "Sin embargo, la mayor parte del mundo sigue favoreciendo este mapa distorsionado, tergiversando la escala de África y disminuyendo su importancia".

La proyección de Mercator subestima el tamaño del continente, según la Unión Africana

Moky Makura, directora ejecutiva de Africa No Filter, calificó el mapa de Mercator como "la campaña de desinformación más larga del mundo, y simplemente tiene que detenerse".

Por su parte, Selma Malika Haddadi, vicepresidenta de la Comisión de la UA, enfatizó que "podría parecer sólo un mapa, pero en realidad no lo es", ya que influye en estereotipos en los medios, la educación y las políticas.

Este apoyo de la UA se alinea con objetivos más amplios de "reclamar el lugar legítimo de África en el escenario global", en medio de crecientes demandas de reparaciones por el colonialismo y la esclavitud.

La iniciativa urge a gobiernos, escuelas e instituciones internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas a adoptar mapas alternativos. Fara Ndiaye, cofundador de Speak Up Africa, destacó el impacto en la identidad y el orgullo africano, especialmente entre los niños, y mencionó esfuerzos para integrar la proyección Equal Earth en los currículos educativos africanos.

Aunque la crítica al mapa de Mercator no es nueva, la campaña actual revitaliza el debate, recordando que su uso persiste en plataformas tecnológicas como Google Maps en dispositivos móviles, a pesar de cambios hacia vistas en 3D en versiones de escritorio desde 2018.

La UA planea abogar por una adopción más amplia y coordinar acciones con sus estados miembros, mientras otras regiones, como la Comunidad del Caribe, respaldan el esfuerzo al rechazar la "ideología de poder y dominio" implícita en la proyección tradicional.