'Inventando a Anna': la estafadora que inspiró la serie de Netflix logró retrasar su deportación a Alemania

Anna Sorokin, la falsa heredera multimillonaria que inspiró la serie de Netflix 'Inventing Anna', retrasó su deportación de Estados Unidos a Alemania, según anunció este martes el servicio de migración norteamericano. Las autoridades planeaban enviarla en un avión a Frankfurt pero sus abogados presentaron una moción para suspender la medida.

La estafadora convicta, que utilizaba el nombre de Anna Delvey para hacerse pasar como una supuesta magnate en la alta sociedad de Nueva York, ha estado detenida en un centro de detención del ICE (policía migratoria) en el norte del mencionado estado durante un año tras ser liberada de prisión.

Una argentina salió con el "Estafador de Tinder" y lo rechazó: "Me sorprende que le creyeran"

"La moción para suspender la deportación fue presentada este lunes. Hasta que obtengamos un fallo de la apelación para suspender la deportación, no habrá mucho más que informar”, declaró su abogado Manny Arora al diario The New York Post. “Hablé con Anna esta mañana, estaba confundida y un poco preocupada", agregó.

Anna Sorokin pretendió ser la millonaria heredera de una fortuna de 60 millones de dólares.

Sorokni, de nacionalidad alemana pero nacida en Moscú, logró mentirles a miembros de las élites neoyorkinas entre 2016 y 2017. Dos años después, cayó bajo arresto por engañar a amigos, bancos, hoteles y otras instituciones, acusada por un cargo de intento de hurto mayor, tres cargos de hurto mayor y cuatro cargos de robo de servicios por estafa.

Estuvo casi cuatro años en prisión luego de ser liberada por buena conducta en febrero de 2021. En marzo de ese año, volvió a ser detenida por quedarse en Estados Unidos con una visa expirada y quedó recluida en un centro del ICE.

Netflix: la historia de 'Inventando a Anna'

Hija de un camionero y de una comerciante que se radicaron en Alemania, la joven, que actualmente tiene 31 años, llegó a Nueva York en 2013. Allí, consiguió un préstamo de 22 millones de dólares para llevar a cabo un selecto club de arte en Manhattan.

Julia Garner interpreta a "Anna Delvey" en la serie de Netflix.

Similar a lo ocurrido con Simon Leviev, conocido como 'El estafador de Tinder' -cuya historia también llegó a Netflix a través de un documental- Sorokin viajó en aviones privados, se alojó en hoteles de lujo y fue a los salones más exclusivos de New York, sin pagar nunca un centavo.

En 'Inventando a Anna', Anna Sorokin es interpretada por la actriz Julia Garner. La serie ya cumple más de cuatro semanas en el Top 10 de las series más vistas en el servicio de streaming en Argentina y muestra el ascenso de esta joven hasta ser investigada por robo y fraude.

FP cp