Argentina detenida por el ICE en California: esperaba regularizar su visa

Una ciudadana argentina de 22 años permanece a la espera de una resolución judicial en Estados Unidos luego de haber sido detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de California. Se trata de Felicitas Lauría, oriunda de Villa María, Córdoba, quien fue arrestada por presuntamente permanecer en el país con la visa vencida, a pesar de encontrarse en pleno proceso para regularizar su situación migratoria tras haberse casado recientemente con un ciudadano estadounidense.

Según denunció su madre, Mariana Lozita, la joven fue esposada y encadenada durante el procedimiento, una situación que generó indignación en su familia. Tras varias semanas de incertidumbre, Felicitas recuperó la libertad de manera provisoria y ahora aguarda una audiencia clave que definirá si será deportada o podrá continuar el trámite de residencia.

De acuerdo al relato de su madre, la visa de su hija vencía en marzo, aunque existía la posibilidad legal de permanecer en territorio estadounidense mientras avanzaba el proceso de ajuste de estatus. “Ella estaba realizando el trámite correspondiente sin necesidad de salir del país, ya que faltaba el reconocimiento formal del matrimonio”, explicó Lozita en declaraciones a medios cordobeses.

Lauría había llegado a Estados Unidos a través del programa Au Pair, que permite a jóvenes extranjeros trabajar como niñeras de forma temporaria. Con el tiempo, conoció a Marcus, un joven estadounidense con quien contrajo matrimonio, lo que habilitó el inicio del proceso para regularizar su residencia.

El episodio que derivó en su detención ocurrió cuando la pareja se presentó para completar uno de los últimos pasos administrativos. Según relató la familia, en ese momento intervino un agente del ICE que procedió a arrestarla por haber excedido el tiempo de estadía permitido por su visa, cuyo vencimiento había ocurrido el 12 de marzo.

Durante el tiempo que permaneció bajo custodia migratoria, Felicitas habría sido sometida a un estricto protocolo de seguridad. “La tuvieron con esposas en los tobillos, una cadena en la cintura y las manos sujetas”, denunció su madre.

El caso sumó un nuevo capítulo el 5 de diciembre, cuando la joven debía ser trasladada a una audiencia judicial que finalmente no se concretó, lo que provocó el enojo de la jueza interviniente. Días después, Lauría fue liberada bajo fianza y quedó inicialmente con una tobillera electrónica, que le fue retirada el 11 de diciembre.

Actualmente, Felicitas se encuentra en libertad condicional y aguarda la audiencia programada para el próximo 11 de marzo, instancia en la que la Justicia migratoria estadounidense definirá su situación legal en el país. Mientras tanto, su familia insiste en que se respeten sus derechos y se tenga en cuenta que el proceso de regularización estaba en curso al momento de su detención.

