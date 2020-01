Argentina pide "contener la tensión" en Medio Oriente y refuerza medidas de seguridad

Argentina no es ajena al conflicto que desató el asesinato del general iraní Qassem Soleimani a manos de Estados Unidos. A pesar de estar geográficamente alejado de la crisis que cubre en el principio de 2020 a Medio Oriente, el Gobierno Nacional pidió "contener la tensión" generada en la región (en particular en Irán e Irak) y dispuso reforzar las medidas de seguridad en nuestro territorio, en particular sobre objetivos de Estados Unidos.

"La República Argentina ve con preocupación los recientes acontecimientos ocurridos en Medio Oriente. Eventos violentos protagonizados en un mundo global y consecuentemente hiper-conectado, tienen el potencial de tener consecuencias directas en todo el planeta", expresó este sábado 4 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado.

"Nosotros, los argentinos, podemos dar testimonio de lo dicho. En nuestro pasado reciente hemos sido víctima al menos en dos oportunidades de actos de terrorismo internacional", agregó Cancillería, en referencia a los atentados de la Embajada de Israel (1992) y de la AMIA. "Ante esa realidad y en virtud de nuestra propia experiencia, el Gobierno Nacional insta a las partes en conflicto a que dispongan las medidas que permitan contener la tensión y trabajar en pos de una salida pacífica y negociada que evite escaladas que pongan en riesgo la seguridad internacional", completó el texto.

Trump responde a la amenaza de "venganza": "Tenemos 52 objetivos iraníes en la mira"

"Como siempre lo ha hecho, también esta vez privilegiamos la vía de la negociación y la diplomacia para la solución de los conflictos.En ese sentido, hace un llamado a la comunidad internacional para que todos asumamos posiciones constructivas y reclama a las organizaciones multilaterales a través que asuman las responsabilidades que se les han confiado, en particular en materia de paz y seguridad internacional", concluye el comunicado difundido por la cartera que conduce Felipe Solá.

Además de las declaraciones, el presidente Alberto Fernández encargó al Ministerio de Seguridad reforzar la protección de nuestro territorio, en particular sobre los objetivos de alto riesgo en caso de ataques terroristas: los aeropuertos, las aerolíneas estadounidenses que operan en ellos, y los pasos fronterizos internacionales. Las fuerzas federales a cargo de la ministra Sabina Frederic también redoblaron los recaudos sobre la embajada de Estados Unidos y otras sedes diplomáticas sensibles.

Atacan la zona verde de Bagdad y advierten a iraquíes que se alejen de las bases de EEUU

Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Qods de los Guardianes de la Revolución en Irán; y Abu Mehdi Al Muhandis, jefe de la milicia iraquí aliada de Teherán, murieron en un ataque estadounidense en Bagdad el viernes, acción luego reivindicada por el Gobierno de Donald Trump. El ataque fue en respuesta al asalto al complejo en el corazón de la ultraprotegida Zona Verde de Bagdad y los ataques con cohetes contra sus diplomáticos y soldados de semanas anteriores. Las muertes recrudecieron las tensiones entre Estados Unidos y la región y provocaron amenazas de "venganza" de Irán, que fueron también respondidas por Trump.

