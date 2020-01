Trump ordenó matar a Soleimani para "parar una guerra, no para comenzarla"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este viernes durante un discurso en su residencia de Mar-a-Lago el fin del "reino del terror" del general iraní Qassem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en Bagdad, y ha asegurado que no busca un "cambio de régimen" en Irán.

Tal y como ha explicado el magnate neoyorquino, Soleimani estaba "planeando ataques siniestros e inminentes". "Lo cogimos con las manos en la masa y acabamos con él", ha garantizado, según ha recogido la cadena de noticias CNN.

"No buscamos un cambio de régimen en Irán", ha aclarado Trump. No obstante, el dirigente ha matizado que las "agresiones del régimen iraní en la región deben acabar y deben acabar ahora". Así, ha hecho hincapié en que las acciones llevadas a cabo por Washington tenían como objetivo "evitar una guerra". "No las tomamos para empezar una", ha añadido.

Video: las primeras imágenes del atentado a Qassem Soleimani

Soleimani era una figura fundamental para entender la presencia de Irán en los principales conflictos de la región y como brazo ejecutor de la política del líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei. En el ataque también ha muerto el 'número dos' de la milicia iraquí Fuerzas de Movilización Popular, Abú Mahdi al Muhandis, y otra decena de personas.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley, ha defendido en una comparecencia el ataque contra Soleimani, asegurando que "el riesgo de no actuar era mayor que el riesgo de hacerlo".

Milley ha aseverado que las fuerzas estadounidenses tenían información de Inteligencia "convincente" que indicaba que Soleimani estaba planeando una "significativa campaña de violencia" contra Estados Unidos en los próximos días.

