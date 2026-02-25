Asciende a 46 el registro de muertos por las fuertes lluvias en el sureste de Brasil

Al menos 46 personas murieron y 19 permanecen desaparecidas tras las fuertes lluvias en Brasil que afectaron a los municipios de Juiz Fora y de Ubá, en el estado de Minas Gerais, según el último balance divulgado este miércoles por las autoridades locales.

Del total de fallecidos, 40 fueron registrados en la ciudad de Juiz de Fora, mientras que en el municipio de Ubá las lluvias dejaron hasta el momento seis víctimas. Las autoridades de Brasil informaron que también se registraron 19 personas desaparecidas en ambas localidades.

Máxima tensión en el Caribe: Cuba abatió a cuatro tripulantes de una lancha con matrícula de Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alrededor de 3.000 personas quedaron sin hogar y otras 600 desalojadas de su viviendas por el riesgo de derrumbes e inundaciones. Asimismo, continúan las operaciones de rescate en ocho frente, mientras el Cuerpo de Bomberos desplegó un grupo de personal.

Ante la magnitud de los daños, la alcaldía de Juiz da Fora decreto el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal. municipio de Matias Barbosa hizo lo mismo para facilitar el acceso a recursos federales y acelerar las acciones de emergencia.

Alrededor de 3.000 personas quedaron sin hogar y otras 600 desalojadas de su viviendas

Las precipitaciones comenzaron el lunes con inundaciones, deslizamiento de tierra y el colapso de viviendas en diversos barrios, en dos localidades ubicadas en relieve con numerosos cerros y laderas. El río de Paraibuna y otros arroyos se desbordaron, lo que obligó al cierre de puentes.

Por su parte, el presidente Lula expresó su solidaridad con las víctimas y con las autoridades que participan en los labores de rescate. El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó luto oficial de tres días en el estado.

El Ministerio de Defensa apoya en las acciones de respuesta a la emergencia, incluido el despliegue de tropas para la limpieza y desobstrucción de vías, la remoción de escombros, el apoyo logístico, la organización de refugios temporales y el uso de helicópteros en operaciones humanitarias.