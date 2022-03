Asesinaron de un disparo a otro camarógrafo que cubría la guerra entre Rusia y Ucrania

La cadena estadounidense Fox News confirmó la muerte de su camarógrafo Pierre Zakrzewski en medio de un tiroteo durante la cobertura de la invasión rusa a Ucrania, donde también resultó herido su compañero Benjamin Hall. Además, medio ucranianos informaron que fue asesinada una traductora que viajaba con él.

A través de un comunicado, Suzanne Scott, CEO del medio norteamericano, anunció "con gran tristeza y gran pesar" el fallecimiento de Zakrzewski. "Pierre fue asesinado en Horenka, en las afueras de Kiev", la capital ucraniana, detallaron.

El camarógrafo tenía 52 años y se desempeñaba como enviado especial a zonas de guerra. Según explicó Scott, cubrió "casi todas las historias internacionales para Fox News, desde Irak hasta Afganistán y Siria durante su larga permanencia". También resaltó que tuvo un "rol clave" al ayudar a evacuar a las personas que trabajaron con la red y sus familias en Afganistán, por el que recibió el premio "Héroe Anónimo".

El profesional hacía base en Londres y había estado trabajando en Ucrania desde febrero junto con Hall. Acorde a lo trascendido, ambos reporteros estaban en Horenka recabando información cuando su vehículo recibió varios disparos.

Poco después de que se conociera el fallecimiento de Zakrzewski, la periodista ucraniana Illia Ponomarenko, del diario El Independiente de Kiev, agregó que también fue asesinada durante el tiroteo su colega Oleksandra Kuvshynova, que viajaba junto a los enviados de guerra estadounidenses y se desempeñaba como traductora.

Yet another colleague killed near Kyiv.

Pierre Zakrzewski of Fox News.

Our war zone gets increasingly dangerous for non-combatants, particularly journalists. pic.twitter.com/qAH5W3FQ3o