Ayuda de 20 millones de dólares a Ecuador

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, marcó la diferencia que Washington hace con Ecuador en la lucha contra las organizaciones de narcotráfico.

En un viaje a Quito, anunció una ayuda de casi 20 millones de dólares al país para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

El secretario de Estado estrechó lazos con el gobierno de su aliado Daniel Noboa en la lucha contra el tráfico de droga y subió el tono frente al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien llamó “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Fuertemente escoltado en el palacio presidencial, Rubio señaló que Estados Unidos proporcionaría casi 20 millones de dólares en ayuda para la seguridad, incluidos seis millones en drones.

También señaló que Washington designó a los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros como organizaciones terroristas extranjeras, lo que las colocará directamente en el punto de mira de E.UU.

Noboa ha desplegado a las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales, que en los últimos años transformaron a su país en uno de los más peligrosos de América Latina.

En sus declaraciones, Rubio calificó a las bandas de “animales salvajes” y aseguró que Estados Unidos ayudará a Ecuador a doblegarlos. “Esta administración lo está afrontando como nunca antes”, añadió.

Por Ecuador transita un 70% de la producción mundial de cocaína. Casi la mitad de ésta va hacia Estados Unidos.

Tanto Noboa como Rubio nacieron en Miami y coinciden en sus críticas vehementes contra los dirigentes de centro izquierda en América Latina.