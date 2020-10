Azerbaiyán bombardeó una histórica catedral armenia en Nagorno Karabaj

El gobierno francés condenó la “implicación militar” de Turquía en la ofensiva militar lanzada en Nagorno Karabaj por Azerbaiyán, que en las últimas horas multiplicó los ataques contra la población civil del territorio, incluyendo el bombardeo de una emblemática catedral armenia, que provocó heridas a varios periodistas rusos que estaban en el lugar.

"Periodistas rusos y locales fueron heridos en el segundo bombardeo de las fuerzas azerbaiyanas contra la iglesia Ghazanchetsots", en Shushí, a las afueras de Stepanakert, capital de Nagorno, indicó el Centro de Información del Gobierno armenio, que agregó que uno de los reporteros estaba siendo operado.

La histórica catedral, también conocida como Cristo Salvador, es uno de los símbolos armenios en la disputada región y había sido reconstruida luego de los anteriores combates, en los años 90.

Azerbaijan shelled Ghazanchetsots Cathedral, the symbol of Shushi, which had been restored and reconsecrated in the aftermath of the war in the 90s#StopAzerbaijaniAggression pic.twitter.com/QYZa7KfMGg