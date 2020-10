EE.UU, Rusia y Francia condenaron el conflicto en Karabaj y pidieron cese al fuego

Los enfrentamientos entre las fuerzas separatistas armenias de Nagorno Karabaj -apoyadas por Armenia- y el Ejército de Azerbaiyán, aliado con Turquía, continúan sin tregua. La comunidad internacional, encabezados por Estados Unidos, Rusia y Francia condenaron el conflicto y pidieron cese al fuego.

Por su lado, la Embajada de Armenia en Argentina denunció un "genocidio a gran escala" de Azerbaiyán y Turquía. Mientras que Canadá anunció que suspendió la venta de armas a Turquía porque las estarían usando contra Armenia.

Francia, Rusia y Estados Unidos, miembros del llamado Grupo de Minsk, emitieron un comunicado conjunto en el que consideraron que los ataques contra civiles en Nagorno Karabaj son una "amenaza inaceptable para la estabilidad de la región" tras el noveno día seguido de enfrentamientos caracterizados por bombardeos en zonas urbanas.

Los "ataques contra instalaciones civiles" y su "carácter desproporcionado" constituyen "una amenaza inaceptable para la estabilidad de la región", advirtieron los ministros de Asuntos Exteriores de los tres países que forman ese grupo mediador en el conflicto, consignó la agencia AFP.

Embajador de Azerbaiyán: "Durante 30 años estuvimos sufriendo una ocupación militar de Armenia"

Mike Pompeo (Estados Unidos), Jean-Yves Le Drian (Francia) y Serguéi Lavrov "condenan con la mayor firmeza la escalada de violencia inédita y peligrosa ocurrida en y por fuera de la zona de conflicto de Alto Karabaj", subrayó la nota.

En esa línea, piden de nuevo un "cese el fuego inmediato y sin condición" y exhortan a Bakú y Ereván a "comprometerse desde ahora a reanudar el proceso de negociación apoyándose en los principios fundamentales aplicables y sobre los textos internacionales pertinentes bien conocidos de ambas partes".

En las últimas horas nuevos disparos de cohetes fueron lanzados contra la capital separatista, Stepanakert, habitada por 50.000 habitantes. Como el día anterior, Azerbaiyán también dijo haber visto zonas civiles que eran objetivo de disparos armenios, en especial de cohetes.

Según los balances oficiales, desde el 27 de septiembre han muerto 19 civiles armenios y 44 azerbayanos. El Grupo de Minsk está encargado desde 1992 de la mediación en el caso de Nagorno Karabaj.

Tras el noveno día de un conflicto que escala, la Embajada de Armenia en Buenos Aires emitió un comunicado en el que condenó "los ataques indiscriminados" de Azerbaiyán y Turquía contra Nagorno-Karabaj. "Los intensos bombardeos contra las dos ciudades más importantes de la República de Artsaj, la capital Stepanakert y Shushí, demuestran el total desprecio de Azerbaiyán y Turquía por las exhortaciones al cese de hostilidades de la comunidad internacional y sus principales organismos", expresaron.

"La destrucción y la matanza indiscriminada de civiles confirman los peligros anunciados de un genocidio a gran escala contra la población de Nagorno-Karabaj. La inoperancia de los mecanismos internacionales para asegurar la vida de la población indefensa se paga con la muerte de civiles inocentes", agregaron.

En ese sentido, comentaron: "La indefinición de los llamados a la paz no alcanza para detener la voracidad genocida de los atacantes. La injerencia de Turquía, país perteneciente a la OTAN, y del terrorismo internacional, representado por miles de mercenarios del ISIS llevados al terreno de operaciones por Azerbaiyán y Turquía, debe ser condenada directamente".

Estera Mkrtumyan, embajadora de Armenia: "Turquía y Azerbaiyán contrataron mercenarios para atacar"

"Los llamados del mundo civilizado parecen no tener ningún significado para estos dos países, que siguen bombardeando y matando gente porque la comunidad internacional no reacciona", criticaron.

Por último, concluyeron: "Dado que Azerbaiyán declara que no quiere negociar hasta que los armenios salgan de esos territorios y que ello conduciría al exterminio, el reconocimiento internacional de la República de Artsaj sería una medida tendiente al resguardo de la población, lo que constituye un imperativo impostergable. Es necesaria la reacción unánime de la opinión pública internacional para detener las atrocidades que cometen Azerbaiyán y Turquía en Nagorno-Karabaj".

Por su lado, y ante la escalada en el conflicto, Canadá anunció este lunes 5 de octubre la suspensión de la exportación de armas a Turquía durante una investigación sobre el posible desvío de material militar canadiense a Azerbaiyán.

"En respeto al riguroso régimen de control de exportaciones de Canadá y debido a las continuas hostilidades, suspendí las licencias pertinentes a Turquía para evaluar mejor la situación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne, en un comunicado.

In line with 🇨🇦's robust export control regime and the ongoing investigation, I have suspended the relevant export permits to #Turkey.



🇨🇦 calls for measures to be taken immediately to stop the violence and protect civilians. pic.twitter.com/mCLmjWKq4G