Bill Gates predijo, en 2015, una crisis global como la del coronavirus

La rápida propagación del coronavirus en el mundo tomó por sorpresa a la mayoría de países y dirigentes políticos. El propio ministro de Salud, Ginés González García, mostró su asombro ante la rapidez en la que se detectaron casos en la Argentina. Sin embargo, hubo una personalidad importante que predijo una crisis como la que se desató en enero pasado en China: el multimillonario Bill Gates.

En una charla TED (Tecnología, Entretetimiento, Diseño) en 2015, el hombre de Microsoft sostuvo que el mayor riesgo de una catástrofe global no iba a ser una guerra nuclear, como se creía durante su infancia, sino una pandemia.

“Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas es más probable que sea un virus altamente infeccioso que una guerra. No misiles, sino microbios. Parte de la razón de eso es que invertimos una gran cantidad de dinero en disuasivos nucleares pero, en cambio, muy poco en sistemas para detener epidemias. No estamos preparados para la siguiente pandemia”, afirmó Gates.

Durante su discurso, el filántropo estadounidense explicó que el fallo no residía en que el sistema no funcionara de forma adecuada, sino en que no se contaba directamente con ninguno. Lo ejemplificó con el caso de cómo el mundo trató el tema del ébola. "Fuimos mucho más lentos de lo que deberíamos haber sido", afirmó en ese entonces Gates.

Gates, en la charla de 2015 donde habló de pandemias.

El multimillonario fue galardonado en reiteradas ocasiones por la enorme labor de ayuda que lleva adelante junto a su esposa a través la organización Bill & Melinda Gates Fundation, cuyo principal objetivo es la investigación y prevención de enfermedades infecciosas en países del Tercer Mundo, sobre todo en la lucha contra afecciones como la tuberculosis, el sida, la malaria o la poliomielitis.

B.D.N./HB