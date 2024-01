Las autoridades estadounidenses detuvieron este lunes a un conductor que estrelló su auto contra las rejas que rodean a la Casa Blanca, según informó el Servicio Secreto. La detención se concretó en las inmediaciones de la sede presidencial. El presidente Joe Biden se encontraba fuera de Washington.

Los responsables de seguridad no precisaron todavía si el choque fue por accidente o si pretendía ser un atentado.

“Poco antes de las 6:00 p.m. (23H00 GMT), un vehículo colisionó contra una verja exterior del complejo de la Casa Blanca. El conductor ha sido detenido y estamos investigando la causa y la forma de la colisión”, comunicó el portavoz del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Anthony Guglielmi, a través de su cuenta en la red social X.

