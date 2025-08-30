Con Alemania a la cabeza, Europa rearma sus fuerzas militares ante la amenaza rusa

La invasión rusa de Ucrania en 2022 marcó un punto de inflexión en la política de defensa de las potencias europeas. La percepción de una amenaza directa y la necesidad de fortalecer las capacidades militares llevaron a los gobiernos del bloque a destinar un mayor presupuesto para la industria armamentística.

También los obligó a retomar un debate que parecía superado: la reinstauración o el refuerzo del servicio militar obligatorio. Si bien algunos países nunca lo abolieron, otros lo han reintroducido o están considerando seriamente hacerlo, adaptándolo a las realidades geopolíticas y sociales del siglo XXI.

La reintroducción de la conscripción en países como Suecia, Lituania y Letonia, sumada al debate en naciones como Alemania, refleja un cambio en la mentalidad de defensa del continente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras que algunos países optan por un modelo voluntario o selectivo, el objetivo común es fortalecer la capacidad de las fuerzas armadas y aumentar las reservas de tropas para garantizar la seguridad nacional en un entorno geopolítico cada vez más volátil.

Poderío militar. Alemania “vuelve a encaminarse hacia un ejército basado en el servicio militar”, afirmó el canciller Friedrich Merz, después de que su gabinete aprobase esta semana los planes para reintroducir la medida de forma voluntaria.

La decisión es una de las varias acordadas para reforzar la arquitectura de defensa de Alemania, incluida la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

El proyecto de ley sobre el servicio militar, elaborado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, crea un nuevo programa voluntario dirigido a los jóvenes, más de una década después de que el país abandonara el servicio militar obligatorio en 2011.

Pistorius sostuvo que el servicio militar es un “gran paso adelante” y dijo que se trataba de cambiar la “mentalidad” de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, y promover el servicio al país.

La conscripción obligatoria en Alemania solo se activaría si la situación de la política de defensa o la falta de voluntarios la hacen necesaria y, además, requiere de la aprobación del Parlamento, explicó Pistorius.

El canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó la voluntad de su gobierno de seguir prestando un fuerte apoyo presupuestario y político a las Fuerzas Armadas (Bundeswehr), debido al avance ruso.

“Vemos acciones diarias del ejército ruso. Están poniendo a prueba nuestra preparación y nuestra capacidad de defensa. Y por eso quiero decir que haremos todo lo posible en los próximos meses y años para proteger la libertad, la paz y la integridad territorial del área de la alianza”, afirmó el mandatario alemán, en referencia a la OTAN.

El ejército alemán necesita unos 80 mil soldados activos adicionales. La OTAN considera que Alemania precisa unos 260 mil hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas para resistir un ataque, por ejemplo, de Rusia.

El servicio militar debe servir principalmente para crear una reserva más amplia. Se prevé comenzar con 15 mil nuevos reclutas e introducir un examen médico obligatorio a partir de 2027.

Armamento. En paralelo al engrosamiento de su ejército, Alemania está desarrollando intensamente su producción armamentística.

El fabricante de armas alemán Rheinmetall inauguró esta semana la mayor planta de municiones de Europa, una iniciativa que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, consideró que reforzará las defensas occidentales.

La fábrica de Unterluess, en el norte de Alemania, ocupará una superficie de 30 mil metros cuadrados (el tamaño de cinco estadios de fútbol) y podrá producir 350 mil proyectiles de artillería al año en 2027.

“Esto es absolutamente crucial para nuestra propia seguridad y también para seguir apoyando a Ucrania en su lucha hoy y disuadir cualquier agresión en el futuro”, dijo Rutte en la ceremonia inaugural.

“Estamos siendo desafiados” por China y Rusia, apuntó, pero agregó que Europa y Estados Unidos juntos están en camino de “cambiar el rumbo de la producción de defensa”.

La producción de proyectiles de artillería en todo el continente es ahora seis veces mayor que hace dos años, señaló Rutte, y Alemania a principios de este año flexibilizó las estrictas normas sobre deuda para poder pedir prestados miles de millones de dólares para pagar equipos militares.