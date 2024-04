Conmoción en la región mapuche de Chile: asesinan a tres carabineros

Tres carabineros fueron asesinados la madrugada del sábado en una zona mapuche del sur de Chile, víctimas de una emboscada el día en que se conmemora el aniversario de la institución policial, en el peor ataque sufrido en la historia reciente por las fuerzas del orden en la zona, que hasta el momento ningún grupo ha reivindicado.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros”, informó en su cuenta de X el presidente Gabriel Boric, quien se trasladó a la zona junto a una gran comitiva de autoridades.

Carabineros de Chile ha confirmado que los fallecidos son el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arévalo Lobos y el también cabo primero Misael Vidal Cid.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los policías fueron encontrados calcinados dentro de una patrulla policial en una ruta de la localidad de Cañete, en las cercanías de la ciudad de Concepción, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Los tres estaban patrullando por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, región de Biobío, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender su vehículo con ellos dentro.

La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches, la mayor etnia chilena, que reivindica la restitución de tierras ancestrales.

El atentado ocurrió el día en que Carabineros, la policía militarizada chilena, celebra su aniversario 97.

“No tengo registro en mi historia de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero, y no sólo de uno, sino tres asesinados de forma cruel, el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, no fue al azar”, dijo el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. Fue, de hecho, el atentado más brutal, sufrido por esa fuerza.

Las actividades conmemorativas en todo Chile se cancelaron tras los asesinatos y el presidente Boric declaró tres días de duelo oficial.

El atentado tiene lugar la misma semana en que la Justicia declaró culpable de “usurpación violenta de predio”, hurto y “atentado contra la autoridad” a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona. Otro de los grupos es la Resistencia Mapuche Lavkenche (RML).

Llaitul arriesga hasta 25 años de cárcel por esos delitos, en una sentencia que la Justicia dará a conocer el próximo 7 de mayo.

“Terrible crimen”. Según relató a la prensa la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, “se recibió por parte de Bomberos el aviso de un vehículo incendiándose y, cuando llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de una patrulla de Carabineros”.

Según el fiscal que lleva adelanta la investigación, Danilo Ramos, el vehículo en que viajaban los carabineros se trasladó hasta esa zona luego de tres llamados al 133, el teléfono de emergencias, efectuado por desconocidos, quienes pedían auxilio por ser presuntas víctimas de un asalto.

Los carabineros se movilizaban en una patrulla blindada, ya que todos los vehículos policiales que operan en esa zona cuentan con seguridad para enfrentar eventuales ataques. Pero al llegar recibieron una ráfaga de disparos con escopetas y una de las municiones atravesó el motor.

De acuerdo a la investigación preliminar, los uniformados se bajaron para intentar repeler la emboscada, pero los disparos siguieron hasta que los tres –según fuentes del caso– cayeron sin vida en la ruta. Los atacantes habrían luego apilado los cuerpos en el pick up del vehículo, para luego rociar bencina y encenderles fuego, escribió el diario La Tercera.

“Al interior del vehículo, los Bomberos descubrieron a los tres funcionarios fallecidos, en esta condición de calcinados”, precisó la ministra Tohá, que también viajó a la zona.

“Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen”, aseguró Boric, quien calificó a los autores del este triple asesinato como “terroristas”.

“Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado”, dijo Boric.

Junto con el presidente, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios, y el presidente de la Corte Suprema.

“Acá no hay fisuras; somos una sola fuerza del Estado de Chile, de la sociedad chilena en contra de esos delincuentes, en contra de esos terroristas que hayan cometido este asesinato que enluta a todo el país”, agregó el mandatario.

Al arribar a Concepción, Boric informó que no descarta convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el más alto organismo consultivo en estas materias y la posibilidad de decretar el estado de sitio.

“Como presidente de la república yo no descarto ninguna de las herramientas legales que están a nuestra disposición. Vamos a tomar las decisiones como corresponde, con la cabeza fría, con la información que nos entreguen las policías en conjunto, y trabajando de manera coordinada con todos los poderes del Estado. Hoy día en Chile hay desgarro, hay pena, hay rabia. Nosotros también la tenemos y sabemos que la institución de Carabineros y, particularmente las familias de quienes han sido brutalmente asesinados, tienen un dolor inconmensurable”, aseveró.

En Santiago, en tanto, centenares de personas se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, para protestar por el asesinato de los tres policías.

Boric decretó hace casi dos años la militarización de la provincia de Arauco, junto a otras localidades de la vecina región de la Araucanía, en un intento de contener los frecuentes ataques incendiarios registrados allí, sobre todo en contra de las actividades de la industria forestal.

Esta semana el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión de Boric, en marzo de 2022. Algunas comunidades radicales mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales. En la zona también se ha desbaratado a bandas dedicadas al robo de madera.

Gabriel Gaspar, exviceministro de Defensa, dijo a PERFIL que “el condenable asesinato de tres carabineros demuestra que es necesario reexaminar la estrategia de seguridad adoptada para las llamadas Macro Zonas Sur.

“La presencia de las más altas autoridades del país en estos instantes en la zona sur permitirá que escuchen a la comunidad y a los encargados del orden. En la práctica, es posible transformar esta visita en un Consejo de Seguridad Nacional en el terreno, que analice por qué no ha funcionado la estrategia adoptada”.