Continúa la escalada en el precio del petróleo tras el asesinato del iraní Qasem Soleimani

El asesinato en Irak del militar iraní Qasem Soleimani ya comenzó a generar las primeras repercusiones en el precio del petróleo, que operaba este lunes 6 de enero en alza en los mercados internacionales de Nueva York y Londres por las tensiones en Medio Oriente.

En el mercado electrónico a futuro de Nueva York, el crudo West Texas Intermediate (WTI) ascendía 1,05% y se comercializaba a US$ 63,71 el barril en los contratos con entrega en febrero. Del mismo modo el petróleo Brent del Mar del Norte, que cotiza en el mercado electrónico de Londres (ICE), subía 1,20% y el barril se ubicaba a US$ 69,42 en los contratos para marzo, de acuerdo con datos de la agencia de noticias Bloomberg.

Esta cotización alcanzó a las 3.40 GMT (0.40, hora de Argentina) los US$ 70,73, más del 2,4% en relación al cierre del viernes, según la agencia EFE. La zona hoy se ve potencialmente afectada por el cruce de amenazas entre Washington y Teherán, tras el ataque de Estados Unidos llevado a cabo el viernes en Bagdad, en el que, además de Soleimani, fallecieron otras nueve personas.

Irán: ¿Ataca, cierra el grifo del petróleo o juega carta nuclear?

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no dio a conocer hasta el momento la cotización de su canasta de 14 crudos, cuya última valuación, el jueves 2 de enero, la ubicaba en baja a US$ 67,15, frente a los US$ 67,96 alcanzados en el último día de 2019. Alrededor del 20% de los suministros de petróleo global pasan a través del Estrecho de Ormuz, enclave estratégico entre Omán e Irán para el comercio mundial de crudo.

Según informó PERFIL días atrás, horas después de que se conociera que el Pentágono había matado a Qasem Soleimani, líder de la Guardia Revolucionaria iraní, el precio del barril de crudo aumentaba entre 3 y 5% en sus versiones Brent y West Texas Intermediate (WTI), de referencia en los mercados internacionales. Así, el primero, que marca el pulso en Europa, cerró el viernes a US$ 68,60, mientras que el que es referencia en mercados de Estados Unidos superó los US$ 63,05 por barril.

Lo que significa la escalada EE.UU.-Irán para los mercados

El aumento del petróleo y la tensión e incertidumbre en el mercado petrolero global se producen en momentos en que la Argentina intenta un plan de “estabilización macroeconómica”, como manifestó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al explicar por qué se frenó un incremento de la nafta del 5% que había requerido la petrolera de mayoría estatal y parecía tener vía libre hasta que desde el Poder Ejecutivo se frenó al menos por un mes.

Ahí ya el pedido tenía que ver con un atraso en el precio de los surtidores que las principales empresas del sector ubican en un 10% respecto de lo que había aumentado antes el valor del barril y también el tipo de cambio antes de que se estabilizara en $ 63. Si el incremento producto de la tensión global persiste, es de esperar mayores presiones para que se mueva el valor en las estaciones de servicio, donde la súper ronda los $ 54 y la premium se ubica arriba de los $ 63, al menos en la zona metropolitana.

AB EA