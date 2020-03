Madrid, Londres y Nueva York podrían ser los próximos focos mortales de coronavirus

El coronavirus se originó en la ciudad china de Wuhan, que durante más de un mes fue considerada el foco crítico de la enfermedad. El gigante asiático aplicó severas medidas para contener el contagio y logró detener la propagación del COVID-19. Así fue como la región de Lombardía, en Italia, pasó a ocupar el primer puesto en decesos y afectados.

Ahora, parecería ser que los próximos focos mortales de la enfermedad se repartirán entre Madrid, Londres y Nueva York. Un nuevo análisis del número de muertes muestra que los fallecimientos en estas ciudades superó rápidamente la tasa de mortalidad promedio de los países en los que se encuentran.

En Madrid y Londres las muertes se duplican cada dos días. En el caso de la ciudad británica, es una jornada más rápido que el promedio en el Reino Unido, según indicó una investigación del Financial Times. La misma proporción se registra en España, que este miércoles superó en víctimas fatales a China.

En Madrid y Londres las muertes se duplican cada dos días mientras que a nivel nacional es cada tres jornadas

España pidió ayuda humanitaria a la OTAN para combatir el coronavirus (el segundo país que lo hizo después de Ucrania), ya que el número de muertos en territorio ibérico superó los de China por coronavirus y los contagiados aumentaron a 40 mil.

La región de Madrid es la más afectada por la pandemia en España, con 12.352 infecciones, lo que se aproxima a un tercio del total, y 1.535 muertes, lo que equivale al 57 por ciento de la cifra nacional.

Los contagios en Italia pueden ser 10 veces más y EEUU puede ser el próximo epicentro

Otra ciudad fuera de Europa que experimenta una situación parecida es Nueva York. En los Estados Unidos, el número de muertos creció, al menos por el momento, lentamente en comparación a otras naciones. Sin embargo, en la “ciudad que nunca duerme” la curva de mortalidad es mucho más pronunciada.

Más de 12 mil personas fueron contagiadas por coronavirus en Nueva York y ya son 125 las que fallecieron. Funcionarios de salud dicen que Estados Unidos también está en camino de superar las infecciones de China. La semana pasada, el país ya tenía más nuevos casos diarios de coronavirus que el gigante asiático en su punto máximo del brote.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, precisó que las infecciones por coronavirus en Nueva York se duplican cada tres días. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que el brote de COVID-19 en los Estados Unidos tiene el potencial de superar al de Europa y convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia.

