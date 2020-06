Coronavirus: ¿a más populismo más contagios?

Noticias Relacionadas Bolsonaro cambia el juego

Los cuatro países que encabezan la lista global de contagios por coronavirus –Estados Unidos, Brasil, Gran Bretaña y Rusia- son gobernados por hombres críticos de las “élites” y el establishment, desconfiados de los especialistas y con rasgos populistas o autócratas: ¿será una coincidencia?

Para los politólogos norteamericanos Daniel Ziblatt y Steven Lewitsky, autores de un libro de mucho impacto, "Cómo mueren las democracias", no lo es: se trata de una consecuencia del estilo de gobernar de líderes a los que consideran de la “derecha radical aliberal”.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson y Vladimir Putin tienen personalidades diferentes, y gobiernan países con regímenes distintos, pero según esta mirada, hay algo que los hermana: rechazan la opinión de los científicos y promueven teorías conspirativas.

Estos líderes, dijo Levitsky al New York Times, “reclaman para sí tener una sabiduría, un sentido común que los expertos no tienen. Eso no funciona muy bien contra el COVID-19”.

Aquí entraría también en escena, desde la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, otro país donde los contagios se multiplican y ya está sexto en el ranking mundial, cuyo gobierno hasta llegó a divulgar afiches asegurando que el coronavirus no era grave y no justificaba cancelar eventos masivos ni las clases.

También podría sumarse a Irán, quinto en el número de contagios, que se aceleraron con fuerza las últimas dos semanas, luego de que las autoridades de su régimen teocrático ignoraran advertencias de expertos sobre salir demasiado rápido de la cuarentena.

Frente a este panorama, desde la región, los cientistas políticos ven las cosas con más complejidad. “No creo que los casos sugeridos estén relacionados con un desprecio directo a especialistas o conocedores sobre la pandemia donde solemos agrupar a infectólogos, epidemiólogos o similares. Esto es, los científicos conocedores del tema”, dice Facundo Cruz, Coordinador Académico Departamento de Gobierno de la UADE.

Para Cruz, la reacción de estos líderes ante la pandemia “está más atada a un estilo político que se nutre, precisamente, de sus características populistas. Esto es, una necesidad de antagonizar con quienes se le oponen y de reforzar la unidad propia”.

Desde su forma de hacer política, tanto Trump como Bolsonaro, por ejemplo, “buscan aumentar los niveles de polarización y de reforzarlos en pos de agendas propias, y la reacción de minimizar la pandemia les viene al dedo”, agrega el también investigador de la UBA.

Son líderes que “buscan generar disrupción en los sistemas políticos tradicionales, romper los esquemas, patear el tablero. Minimizar o negar la necesidad del cuidado colectivo es una estrategia para eso”, añade.

Ignacio Labaqui, politólogo con especialización en relaciones internacionales, comparte que el estilo de liderazgo puede influir en el impacto de la pandemia, pero agrega que también hay que recordar el peso de “las capacidades estatales” para enfrentarla, “y no sólo del sistema de salud”.

“Desde ya que cuando el liderazgo ningunea la pandemia, eso trae los resultados que vemos en países como Estados Unidos o Brasil”, sostiene Labaqui, que sin embargo destaca que hay otros factores.

“Países que reaccionaron a tiempo implementando cuarentenas duras no han podido evitar un alto nivel de contagios y que el sistema de salud esté bajo una situación de estrés. Pienso por ejemplo en Perú en América Latina”, explica.

Además, “también hay casos de líderes no populistas que reaccionaron tardíamente o que titubearon antes de decretar la cuarentena, como Francia o España por ejemplo”, y que también tuvieron un alto número de contagios y muertes, agrega.

Lourdes Puente Olviera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, tampoco ve necesariamente una relación entre tipo de liderazgo y número de contagios.

“La foto de hoy muestra que estos gobernantes, que parecerían despreciar lo que aconseja la comunidad científica, estarían más complicados. Pero también hay países democráticos como Suecia, que dicen seguir también una línea de pensamiento que aconseja lo contrario a los que hace el resto y nadie duda de su democracia”.

“Sólo cuando encontremos la vacuna, sabremos qué gobierno estuvo más acertado”, agrega.

Finalmente, Puente Olivera recuerda que en países con estos liderazgos cuestionados, como Estados Unidos o Brasil, habrá elecciones en breve. “Sus sociedades juzgarán más temprano que tarde si sintieron que lo hicieron bien. Esa es la virtud y la esperanza de la democracia, por más debilitada que la sintamos”.