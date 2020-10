"Va bien, creo", tuiteó Donald Trump: fiebre, tos, remdesivir, pero sin oxígeno

Con los ojos del mundo entero en su salud, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a recibir en las últimas horas tratamiento con el antiviral remdesivir para enfrentar el cuadro de coronavirus que lo ubica entre sus "grupos de riesgo", aunque su médico, Sean Conley, dejó trascender a los medios que el mandatario "no ha necesitado hasta el momento suministro adicional de oxígeno".

El cuadro de Trump, según los medios estadounidenses, incluye fiebre, tos y la sensación de cansancio creciente que resumen al avance del Covid-19 en la mayoría de los afectados, aunque la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, destacó que "el Presidente permanece con buen ánimo y sus síntomas siguen siendo leves".

Este sábado en sus redes el Trump tuiteó "va bien, creo", agradeciendo los mensajes de solidaridad y apoyo le le llegan desde todo el mundo:

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!