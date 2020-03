¿"Cuarentena forzosa" para Nueva York?

Agencias

Donald Trump dijo que estudia la posibilidad de decretar una “cuarentena forzosa” total en Nueva York, que se ha convertido en uno de los focos mundiales de la pandemia de coronavirus, con más de 50 mil casos registrados y 728 muertes.

“Estamos pensando en algunas cosas. Hay quien querría que hubiera cuarentena en Nueva York porque es un foco. Puede que no tengamos que hacerlo, pero existe la posibilidad de que hoy impongamos una cuarentena de corto plazo, de dos semanas, en Nueva York, Nueva Jersey y partes de Connecticut”, dijo el presidente. “Preferiría no hacerlo, pero puede que lo necesitemos”, añadió, y precisó que sería “de corto plazo, dos semanas”.

El gobernador de Nueva York, Andrew, Cuomo, que poco antes se había reunido con el presidente en la Casa Blanca, aseguró que no había hablado con Trump de una cuarentena, una medida que consideró “impracticable”.

“No sé siquiera qué significa ‘cuarentena forzosa’”, dijo Cuomo. No sé cómo podría aplicarse legalmente. Desde un punto de vista médico, no sé qué ventajas tendría. No me gusta siquiera cómo suena”.

Poco antes del anuncio de Trump, Cuomo había informado sobre la confirmación de 7.681 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en Nueva York, con lo que ya suman 52.318 en total, incluidos 728 fallecimientos.